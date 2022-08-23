Банки на фоне войны увеличили отчисления в резервы более чем в 12 раз - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Банки в Украине увеличили отчисления в резервы в 12,3 раза, их расходы выросли на 69% – до 185,7 млрд грн. Об этом говорится в сообщении НБУ о финансовом результате банков за январь–июля 2022 года, пишет УНН.
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"Доходы банков выросли на 26%, если сравнить с результатом января–июля 2021 года, и составляли 189,1 млрд грн, расходы – на 69% до 185,7 млрд грн, в том числе отчисления в резервы выросли в 12,3 раза до 73,6 млрд грн», – сообщили в НБУ.
Детали
Платежеспособные банки получили 3,4 млрд грн чистой прибыли за январь–июля 2022 года против 39,8 млрд грн чистой прибыли за январь–июля 2021 года, отметили в Нацбанке.
Дополнение
НБУ недавно указывал, что большинство банков остались операционно прибыльными. Однако существенные отчисления в резервы под ожидаемые в результате войны потери, как указано, обусловили ущерб сектору во ІІ квартале в размере 4,5 млрд грн.