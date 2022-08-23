Банки на фоне войны увеличили отчисления в резервы более чем в 12 раз - НБУ

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"Доходы банков выросли на 26%, если сравнить с результатом января–июля 2021 года, и составляли 189,1 млрд грн, расходы – на 69% до 185,7 млрд грн, в том числе отчисления в резервы выросли в 12,3 раза до 73,6 млрд грн», – сообщили в НБУ.

Детали

Платежеспособные банки получили 3,4 млрд грн чистой прибыли за январь–июля 2022 года против 39,8 млрд грн чистой прибыли за январь–июля 2021 года, отметили в Нацбанке.

Дополнение

НБУ недавно указывал, что большинство банков остались операционно прибыльными. Однако существенные отчисления в резервы под ожидаемые в результате войны потери, как указано, обусловили ущерб сектору во ІІ квартале в размере 4,5 млрд грн.