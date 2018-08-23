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Банкам пояснили, як видавати кредити на підтримку тваринництва

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Уряд деталізував порядок використання коштів для підтримки галузі тваринництва. Завдяки цьому банки зможуть розробити уніфіковані кредитні продукти та активізувати роботу із сільгоспвиробниками для надання їм кредитів, передає УНН з посиланням на Мінагрополітики.

Банкам пояснили, як видавати кредити на підтримку тваринництва

“Під час засідання уряду прийнято зміни щодо уточнення порядку використання коштів за бюджетною програмою „Державна підтримка галузі тваринництва“ з метою ефективного використання коштів, передбачених у держбюджеті на 2018 рік”, — сказано у повідомленні.

Зокрема, уточнено, що:

  • відшкодування витрат, профінансованих за рахунок банківських кредитів здійснюватиметься без урахування ПДВ;
  • період отримання кредитів починається із 2018 року;
  • цільове використання за напрямом компенсації вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів — відповідно до проектно-кошторисної документації, у тому числі обладнання;
  • спеціальна бюджетна дотація за утримання корів надається суб’єктам господарювання, які є юридичними особами і власниками цих корів.

“Завдяки внесеним змінам банки зможуть розробити уніфіковані кредитні продукти та активізувати роботу із сільгоспвиробниками для надання їм кредитних коштів під зазначені цілі у обсязі 4 300 млн гривень”, — зауважили у Мінагрополітики.

Нагадаємо, на відшкодування вартості будівництва та ремонту тваринницьких ферм буде направлено 220,1 млн грн.

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