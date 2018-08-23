Банкам пояснили, як видавати кредити на підтримку тваринництва
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Уряд деталізував порядок використання коштів для підтримки галузі тваринництва. Завдяки цьому банки зможуть розробити уніфіковані кредитні продукти та активізувати роботу із сільгоспвиробниками для надання їм кредитів, передає УНН з посиланням на Мінагрополітики.
“Під час засідання уряду прийнято зміни щодо уточнення порядку використання коштів за бюджетною програмою „Державна підтримка галузі тваринництва“ з метою ефективного використання коштів, передбачених у держбюджеті на 2018 рік”, — сказано у повідомленні.
Зокрема, уточнено, що:
-
- відшкодування витрат, профінансованих за рахунок банківських кредитів здійснюватиметься без урахування ПДВ;
-
- період отримання кредитів починається із 2018 року;
-
- цільове використання за напрямом компенсації вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів — відповідно до проектно-кошторисної документації, у тому числі обладнання;
-
- спеціальна бюджетна дотація за утримання корів надається суб’єктам господарювання, які є юридичними особами і власниками цих корів.
-
“Завдяки внесеним змінам банки зможуть розробити уніфіковані кредитні продукти та активізувати роботу із сільгоспвиробниками для надання їм кредитних коштів під зазначені цілі у обсязі 4 300 млн гривень”, — зауважили у Мінагрополітики.
Нагадаємо, на відшкодування вартості будівництва та ремонту тваринницьких ферм буде направлено 220,1 млн грн.