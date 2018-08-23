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Банкам объяснили, как выдавать кредиты на поддержку животноводства

Киев • УНН

 • 10465 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Правительство детализировало порядок использования средств для поддержки отрасли животноводства. Благодаря этому банки смогут разработать унифицированные кредитные продукты и активизировать работу с сельхозпроизводителями для предоставления им кредитов, передает УНН со ссылкой на Минагрополитики.

Банкам объяснили, как выдавать кредиты на поддержку животноводства

“Во время заседания правительства приняты изменения относительно уточнения порядка использования средств по бюджетной программе „Государственная поддержка отрасли животноводства“ с целью эффективного использования средств, предусмотренных в госбюджете на 2018 год”, — сказано в сообщении.

В частности, уточнено, что:

  • возмещение расходов, профинансированных за счет банковских кредитов будет осуществляться без учета НДС;
  • период получения кредитов начинается с 2018 года;
  • целевое использование по направлению компенсации стоимости объектов, профинансированных за счет банковских кредитов — в соответствии с проектно-сметной документации, в том числе оборудования;
  • специальная бюджетная дотация за содержание коров предоставляется субъектам хозяйствования, которые являются юридическими лицами и владельцами этих коров.

“Благодаря внесенным изменениям банки смогут разработать унифицированные кредитные продукты и активизировать работу с сельхозпроизводителями для предоставления им кредитных средств под эти цели в объеме 4 300 млн гривен”, — отметили в Минагрополитики.

Напомним, на возмещение стоимости строительства и ремонта животноводческих ферм будет направлено 220,1 млн грн.

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