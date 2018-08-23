Банкам объяснили, как выдавать кредиты на поддержку животноводства
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Правительство детализировало порядок использования средств для поддержки отрасли животноводства. Благодаря этому банки смогут разработать унифицированные кредитные продукты и активизировать работу с сельхозпроизводителями для предоставления им кредитов, передает УНН со ссылкой на Минагрополитики.
“Во время заседания правительства приняты изменения относительно уточнения порядка использования средств по бюджетной программе „Государственная поддержка отрасли животноводства“ с целью эффективного использования средств, предусмотренных в госбюджете на 2018 год”, — сказано в сообщении.
В частности, уточнено, что:
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- возмещение расходов, профинансированных за счет банковских кредитов будет осуществляться без учета НДС;
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- период получения кредитов начинается с 2018 года;
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- целевое использование по направлению компенсации стоимости объектов, профинансированных за счет банковских кредитов — в соответствии с проектно-сметной документации, в том числе оборудования;
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- специальная бюджетная дотация за содержание коров предоставляется субъектам хозяйствования, которые являются юридическими лицами и владельцами этих коров.
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“Благодаря внесенным изменениям банки смогут разработать унифицированные кредитные продукты и активизировать работу с сельхозпроизводителями для предоставления им кредитных средств под эти цели в объеме 4 300 млн гривен”, — отметили в Минагрополитики.
Напомним, на возмещение стоимости строительства и ремонта животноводческих ферм будет направлено 220,1 млн грн.