Бангладеш закрив школи і відключив електроенергію через найтривалішу за останні десятиліття спеку

Деталі

Температура в столиці підскочила приблизно до 40 градусів за Цельсієм.

"Ми ніколи не бачили такої тривалої хвилі тепла з моменту здобуття Бангладеш незалежності в 1971 році", - повідомив співробітник метеорологічного департаменту Бангладеш.

Уряд закрив десятки тисяч початкових шкіл, різко скоротилося виробництво електроенергії, попри те, що попит на кондиціонери та вентилятори різко зріс. За словами представників державної енергетичної компанії, відключення електроенергії у деяких сільських районах триває від шести до десяти годин на день.

У понеділок країна була змушена призупинити роботу своєї найбільшої електростанції, тому що уряд не міг дозволити собі вугілля для палива. Бангладешська така знецінилася приблизно на 25 відсотків стосовно долара США минулого року, що призвело до збільшення вартості імпорту палива та комунальних послуг.

Інші заводи не змогли задовольнити попит, що спричинило багатогодинні відключення електроенергії.

Хвиля тепла почалася у квітні і тривала до початку травня, перш ніж пішла на спад, а потім відновилася наприкінці минулого місяця, і синоптики передбачають, що ртутний стовпчик залишиться високим до кінця тижня.

"Кожного літа в Бангладеш буває спека, але цього року спека незвичайна", - сказав мешканець AFP. "У минулому хвилі тепла тривали лише кілька днів або тиждень, але цього року вони тривали два тижні і більше".

Метеорологічний департамент заявив, що аномальна спека вщухне, як тільки в середині червня почнуться мусонні дощі, а уряд заявив, що виробництво електроенергії збільшиться за два тижні, як тільки прибуде імпорт палива.

Додамо

Дослідження, проведене минулого місяця групою World Weather Attribution, показало, що зміна клімату зробила рекордні смертоносні хвилі тепла в Бангладеш, а також в Індії, Лаосі та Таїланді у 30 разів ймовірнішими.