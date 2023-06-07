Бангладеш закрыл школы и отключил электроэнергию из-за самой продолжительной за последние десятилетия жары

Детали

Температура в столице подскочила примерно до 40 градусов по Цельсию.

"Мы никогда не видели такой продолжительной волны тепла с момента обретения Бангладеш независимости в 1971 году", - сообщил сотрудник метеорологического департамента Бангладеш.

Правительство закрыло десятки тысяч начальных школ, резко сократилось производство электроэнергии, несмотря на то, что спрос на кондиционеры и вентиляторы резко вырос. По словам представителей государственной энергетической компании, отключение электроэнергии в некоторых сельских районах длится от шести до десяти часов в день.

В понедельник страна была вынуждена приостановить работу своей крупнейшей электростанции, потому что правительство не могло позволить себе уголь для топлива. Бангладешская така обесценилась примерно на 25 процентов по отношению к доллару США в прошлом году, что привело к увеличению стоимости импорта топлива и коммунальных услуг.

Другие заводы не смогли удовлетворить спрос, что привело к многочасовым отключениям электроэнергии.

Волна тепла началась в апреле и продолжалась до начала мая, прежде чем пошла на спад, а затем возобновилась в конце прошлого месяца, и синоптики предсказывают, что ртутный столбик останется высоким до конца недели.

"Каждое лето в Бангладеш бывает жара, но в этом году жара необычная", — сказал житель AFP. "В прошлом волны тепла длились лишь несколько дней или неделю, но в этом году они длились две недели и более".

Метеорологический департамент заявил, что аномальная жара утихнет, как только в середине июня начнутся муссонные дожди, а правительство заявило, что производство электроэнергии увеличится через две недели, как только прибудет импорт топлива.

Добавим

Исследование, проведенное в прошлом месяце группой World Weather Attribution, показало, что изменение климата сделало рекордные смертоносные тепловые волны в Бангладеш, а также в Индии, Лаосе и Таиланде в 30 раз более вероятными.