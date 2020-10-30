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Банду заочно судитимуть за особливо тяжкі злочини під час окупації Маріуполя

Банду заочно судитимуть за особливо тяжкі злочини під час окупації Маріуполя

Київ • УНН

 • 8939 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На Донеччині заочно судитимуть учасників злочинної банди, які здійснили низку особливо тяжких злочинів під час окупації Маріуполя у 2014 році. Про це УНН повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

"...завершено досудове розслідування стосовно п’ятьох членів банди, які обвинувачуються у вчиненні низки кримінальних правопорушень, вчинених у місті Маріуполі. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду, а членів банди оголошено у міжнародний розшук", - йдеться у повідомленні.

Спеціальним досудовим розслідуванням встановлено, що "у квітні-травні 2014 року 30-річний місцевий мешканець створив та очолив озброєну злочинну банду, до складу якої увійшли 4 місцевих мешканців віком від 27 до 45 років".

"Під час окупації Маріуполя представниками НЗФ РФ, бандити упродовж місяця вчинили низку злочинів: пограбували військову частину та заволоділи автоматами, здійснили напад на 3 банківські відділення, пограбували 2 банкомати та викрали 12 автомобілів, спричинивши збитки на суму понад 3 млн грн. Крім того, зловмисники незаконно позбавили волі трьох громадян і силоміць утримували їх, завдаючи тілесних ушкоджень та вимагаючи гроші. Один з потерпілих після побиття помер від тяжких травм", - повідомили у пресслужбі прокуратури.

Дії зловмисників кваліфіковано за 9 статтями ККУ (ч. 1 ст. 255; за ст. 257; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289; ч. 4 ст. 28, ч. ч. 2, 3 ст. 146; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 121; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 262; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 189 ККУ). Максимальна санкція за вказаними статтями – до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ у Києві затримала одного з ватажків з "ЛНР".

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