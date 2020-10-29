СБУ у Києві затримала одного з ватажків з "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Одного з командирів підрозділів бойовиків терористичної організації “ЛНР”, який перебрався до Києва, арештували. Про це УНН повідомили у пресцентрі СБУ.
"СБУ викрила у Києві учасника незаконних збройних формувань терористичної організації “ЛНР”, який брав участь у бойових діях проти сил АТО", - повідомили у спецслужбі.
За даними слідчих СБУ, уродженець міста Стаханов Луганської області у 2014 році приєднався до так званої “народної міліції ЛНР”. "Ватажки призначили його заступником командира одного з підрозділів бойовиків. Маючи вищу інженерну освіту, зловмисник виконував завдання із забезпечення ремонту бронетанкової та військової автомобільної техніки терористичних угруповань", - додали у Службі безпеки.
За даними спецслужби, прибувши на підконтрольну українській владі територію, фігурант оселився в орендованому помешканні у Києві та влаштувався на роботу в одну із комерційних структур у сфері надання телекомунікаційних послуг, використовуючи підставні документи.
Під час слідчих дій за місцем тимчасового проживання зловмисника співробітники СБУ виявили банківські картки, мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його участі у складі незаконних збройних формувань.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України і судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
СБУ перевіряється інформація щодо можливого несанкціонованого втручання і використання фігурантом бази даних клієнтів оператора телекомунікаційних послуг.
Нагадаємо, на Луганщині затримали бойовика "ЛНР", який перебував у загальнодержавному розшуку.