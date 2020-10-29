СБУ в Киеве задержала одного из главарей с "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Одного из командиров подразделений боевиков террористической организации "ЛНР", который перебрался в Киев, арестовали. Об этом сообщили УНН в пресс-центре СБУ.
"СБУ разоблачила в Киеве участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", который участвовал в боевых действиях против сил АТО", - сообщили в спецслужбе.
По данным следователей СБУ, уроженец города Стаханов Луганской области в 2014 году присоединился к так называемой "народной милиции ЛНР". "Главари назначили его заместителем командира одного из подразделений боевиков. Имея высшее инженерное образование, злоумышленник выполнял задачи по обеспечению ремонта бронетанковой и военной автомобильной техники террористических группировок", - добавили в Службе безопасности.
По данным спецслужбы, прибыв на подконтрольную украинской власти территорию, фигурант поселился в арендованном жилье в Киеве и устроился на работу в одну из коммерческих структур в сфере предоставления телекоммуникационных услуг, используя подставные документы.
Во время следственных действий по месту временного проживания злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили банковские карты, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами его участия в составе незаконных вооруженных формирований.
Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
СБУ проверяется информация о возможном несанкционированном вмешательстве и использовании фигурантом базы данных клиентов оператора телекоммуникационных услуг.
Напомним, в Луганской области задержали боевика "ЛНР", который находился в общегосударственном розыске.