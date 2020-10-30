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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 22235 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 51431 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 70505 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 82468 просмотра

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 93554 просмотра

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Банду будут заочно судить за особо тяжкие преступления во время оккупации Мариуполя

Банду будут заочно судить за особо тяжкие преступления во время оккупации Мариуполя

Киев  •  УНН

 • 8936 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В Донецкой области заочно будут судить участников преступной банды, совершивших ряд особо тяжких преступлений во время оккупации Мариуполя в 2014 году. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

"... завершено досудебное расследование в отношении пятерых членов банды, обвиняемых в совершении ряда уголовных преступлений, совершенных в городе Мариуполе. Сейчас обвинительный акт направлен в суд, а членов банды объявлено в международный розыск", - говорится в сообщении.

Специальным досудебным расследованием установлено, что "в апреле-мае 2014 года 30-летний местный житель создал и возглавил вооруженную преступную банду, в состав которой вошли 4 местных жителей в возрасте от 27 до 45 лет".

"Во время оккупации Мариуполя представителями НВФ РФ, бандиты в течение месяца совершили ряд преступлений: ограбили воинскую часть и завладели автоматами, совершили нападение на 3 банковские отделения, ограбили 2 банкомата и похитили 12 автомобилей, нанеся ущерб на сумму свыше 3 млн грн. Кроме того, злоумышленники незаконно лишили свободы трех граждан и силой удерживали их, нанося телесные повреждения и требуя деньги. Один из пострадавших после избиения умер от тяжелых травм", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Действия злоумышленников квалифицированы по 9 статьям УКУ (ч. 1 ст. 255; ст. 257; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289; ч. 4 ст. 28, ч. ч. 2, 3 ст. 146; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 121; ч. 4 ст. 28 , ч. 3 ст. 262; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 189 УКУ). Максимальная санкция по указанным статьям - до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ в Киеве задержала одного из главарей с "ЛНР".

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