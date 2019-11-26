Банду у Києві судитимуть за привласнення нерухомості на 18 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Києві судитимуть банду, яка підозрюється у тому, що незаконним шляхом заволоділа об’єктами нерухомості на суму понад 18 млнгривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
Так, до організованої групи входили: житель тимчасово непідконтрольної території Донеччини, який тривалий час проживає у столиці, кілька державних реєстраторів, нотаріуси, жителі столиці. Зловмисники відчужували права власності на нерухоме майно через внесення до державних баз даних недостовірних відомостей, оформлення фіктивних угод та довіреностей на підставних осіб, у тому числі жителів тимчасово окупованого Донецька, вказали у спецслужбі.
За даними СБУ, незаконно захоплене майно вони перепродували, а кошти розподіляли між собою. Унаслідок оборудок ділки заволоділи об'єктами столичної нерухомості, серед яких об'єкти державної та комунальної власності, торговельні та офісні площі, квартири. Наприкінці минулого року правоохоронці затримали у Києві організаторів нелегальної схеми.
Під час обшуків за адресами проживання фігурантів справи виявлено підроблені печатки, бланки довіреностей, договори, супровідну документацію, паспорти громадян України, що використовувались у протиправній діяльності, кошти від оборудок, вогнепальну зброю. Організатору та одному із виконавців було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Наразі дії зловмисників кваліфіковано ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Києві судитимуть жінку, яка заволоділа комунальною квартирою вартістю 1,75 млн грн.