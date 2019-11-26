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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 16958 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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17:12 • 104364 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Банду в Киеве будут судить за присвоение недвижимости на 18 млн грн

Банду в Киеве будут судить за присвоение недвижимости на 18 млн грн

Киев  •  УНН

 • 10610 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Киеве будут судить банду, подозреваемую в том, что незаконным путем завладела объектами недвижимости на сумму более 18 млнгривень. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, в организованную группу входили: житель временно неподконтрольной территории Донецкой области, который длительное время проживает в столице, несколько государственных регистраторов, нотариусы, жители столицы. Злоумышленники отчуждали права собственности на недвижимое имущество путем внесения в государственные базы данных недостоверных сведений, оформления фиктивных сделок и доверенностей на подставных лиц, в том числе жителей временно оккупированного Донецка, указали в спецслужбе.

По данным СБУ, незаконно захваченное имущество они перепродавали, а деньги распределяли между собой. В результате сделок дельцы завладели объектами столичной недвижимости, среди которых объекты государственной и коммунальной собственности, торговые и офисные площади, квартиры. В конце прошлого года правоохранители задержали в Киеве организаторов нелегальной схемы.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов дела выявлено поддельные печати, бланки доверенностей, договоров, сопроводительную документацию, паспорта граждан Украины, которые использовались в противоправной деятельности, средства от сделок, огнестрельное оружие. Организатору и одному из исполнителей было избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас действия злоумышленников квалифицированы по ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве будут судить женщину, которая завладела коммунальной квартирой стоимостью 1,75 млн грн.

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