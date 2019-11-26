Банду в Киеве будут судить за присвоение недвижимости на 18 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Киеве будут судить банду, подозреваемую в том, что незаконным путем завладела объектами недвижимости на сумму более 18 млнгривень. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Так, в организованную группу входили: житель временно неподконтрольной территории Донецкой области, который длительное время проживает в столице, несколько государственных регистраторов, нотариусы, жители столицы. Злоумышленники отчуждали права собственности на недвижимое имущество путем внесения в государственные базы данных недостоверных сведений, оформления фиктивных сделок и доверенностей на подставных лиц, в том числе жителей временно оккупированного Донецка, указали в спецслужбе.
По данным СБУ, незаконно захваченное имущество они перепродавали, а деньги распределяли между собой. В результате сделок дельцы завладели объектами столичной недвижимости, среди которых объекты государственной и коммунальной собственности, торговые и офисные площади, квартиры. В конце прошлого года правоохранители задержали в Киеве организаторов нелегальной схемы.
Во время обысков по адресам проживания фигурантов дела выявлено поддельные печати, бланки доверенностей, договоров, сопроводительную документацию, паспорта граждан Украины, которые использовались в противоправной деятельности, средства от сделок, огнестрельное оружие. Организатору и одному из исполнителей было избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас действия злоумышленников квалифицированы по ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киеве будут судить женщину, которая завладела коммунальной квартирой стоимостью 1,75 млн грн.