Банді повідомили підозру за вербування українських моряків для перевезення нелегалів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Прокуратура та поліція Криму повідомили про підозру учасникам організованої групи, які вербували українських моряків для перевезення нелегальних мігрантів. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури АРК.
"...повідомили про підозру трьом учасникам організованої групи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми)", - повідомили у відомстві.
Досудовим розслідуванням встановлено, що, починаючи з 2011 року, троє жителів Херсонської області підшукували та вербували українців, у тому числі, жителів тимчасово окупованої території АР Крим, які перебували у скрутному матеріальному становищі.
"Надалі, обвинувачені, шляхом обману, експлуатували вказаних осіб у якості членів екіпажів для переправляння морем з території Турецької Республіки до країн ЄС нелегальних мігрантів переважно з Близького Сходу", - додали у прокуратурі.
Нагадаємо, за даними ДПСУ, завербовані українці перевозили нелегальних мігрантів через держкордон.