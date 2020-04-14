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Банді повідомили підозру за вербування українських моряків для перевезення нелегалів

Банді повідомили підозру за вербування українських моряків для перевезення нелегалів

Київ • УНН

 • 12697 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Прокуратура та поліція Криму повідомили про підозру учасникам організованої групи, які вербували українських моряків для перевезення нелегальних мігрантів. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури АРК.

"...повідомили про підозру трьом учасникам організованої групи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми)", - повідомили у відомстві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, починаючи з 2011 року, троє жителів Херсонської області підшукували та вербували українців, у тому числі, жителів тимчасово окупованої території АР Крим, які перебували у скрутному матеріальному становищі.

"Надалі, обвинувачені, шляхом обману, експлуатували вказаних осіб у якості членів екіпажів для переправляння морем з території Турецької Республіки до країн ЄС нелегальних мігрантів переважно з Близького Сходу", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, за даними ДПСУ, завербовані українці перевозили нелегальних мігрантів через держкордон.

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