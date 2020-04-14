Банде сообщили подозрение за вербовку украинских моряков для перевозки нелегалов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Прокуратура и полиция Крыма сообщили о подозрении участникам организованной группы, вербовавших украинских моряков для перевозки нелегальных мигрантов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры АРК.
"... сообщили о подозрении трем участникам организованной группы в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 УК Украины (торговля людьми)", - сообщили в ведомстве.
Досудебным расследованием установлено, что, начиная с 2011 года, трое жителей Херсонской области подыскивали и вербовали украинцев, в том числе, жителей временно оккупированной территории АР Крым, которые находились в трудном материальном положении.
"В дальнейшем, обвиняемые, путем обмана, эксплуатировали указанных лиц в качестве членов экипажей для переправки морем с территории Турецкой Республики в страны ЕС нелегальных мигрантов преимущественно из Ближнего Востока", - добавили в прокуратуре.
Напомним, по данным ГПСУ, завербованные украинцы перевозили нелегальных мигрантов через госграницу.