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Банда в Одесі заробляла на вимаганні грошей за "липове" сприяння у судах

Банда в Одесі заробляла на вимаганні грошей за "липове" сприяння у судах

Київ • УНН

 • 12470 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Служба безпеки України "накрила" в Одесі банду, яка спеціалізувалася на вимаганнях грошей від учасників судових процесів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.

"Діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей від учасників судових розглядів, зокрема кримінальних проваджень, блокувала в Одесі СБУ", - вказали у спецслужбі.

До складу групи, за даними СБУ, входило четверо жителів обласного центру. "Через особисті зв’язки вони підшукували громадян, справи яких перебували на розгляді у судах. За різні суми грошей зловмисники пропонували їм сприяння у нібито позитивному вирішенні питань в судових органах, зокрема щодо уникнення від адміністративної або кримінальної відповідальності. При цьому фактичного впливу на прийняття відповідних судових рішень учасники угруповання не мали", - додали у СБУ.

Гроші за "послуги" громадяни мали перераховувати на банківську картку. Усі контакти зі своїми клієнтами зловмисники здійснювали дистанційно – за телефоном або з використанням інтернет-сервісів.

Оперативники спецслужби задокументували десять епізодів протиправної діяльності групи.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи в Одесі та Запорізькій області правоохоронці виявили понад 100 SIM-карт мобільного зв’язку, кредитні та платіжні банківські картки, термінали мобільних телефонів, електронно-обчислювальну техніку із доказами незаконних дій.

Нагадаємо, працівники СБУ вимагали у чоловіка 110 тис. доларів.

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