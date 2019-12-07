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Банда в Одессе зарабатывала на вымогательстве денег за "липовое" содействие в судах

Киев  •  УНН

 • 12470 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Служба безопасности Украины "накрыла" в Одессе банду, которая специализировалась на вымогательствах денег от участников судебных процессов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Деятельность организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег от участников судебных разбирательств, в частности уголовных производств, блокировала в Одессе СБУ", - указали в спецслужбе.

В состав группы, по данным СБУ, входило четверо жителей областного центра. "Через личные связи они подыскивали граждан, дела которых находились на рассмотрении в судах. За различные суммы денег злоумышленники предлагали им содействие в якобы положительном решении вопросов в судебных органах, в частности относительно избежания административной или уголовной ответственности. При этом фактического влияния на принятие соответствующих судебных решений участники группировки не имели", - добавили в СБУ.

Деньги за "услуги" граждане должны были перечислять на банковскую карточку. Все контакты со своими клиентами злоумышленники осуществляли дистанционно - по телефону или с использованием интернет-сервисов.

Оперативники спецслужбы задокументировали десять эпизодов противоправной деятельности группы.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела в Одессе и Запорожской области правоохранители обнаружили более 100 SIM-карт мобильной связи, кредитные и платежные банковские карты, терминалы мобильных телефонов, электронно-вычислительную технику с доказательствами незаконных действий.

Напомним, работники СБУ требовали у мужчины 110 тыс. долларов.

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