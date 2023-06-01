Балі випустив посібник з етикету для туристів після кількох інцидентів з росіянами
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Влада Балі випустила картку, в якій викладено правила та заборони для іноземних туристів, які відвідують індонезійський курортний острів, після кількох випадків неповаги іноземців до місцевої культури та законів, що викликали обурення серед мешканців, пише УНН.
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У циркулярі, який лунатиме туристам після прибуття та прикріплюватиметься до їх паспортів, перераховано 16 правил, спрямованих на збереження культури, навколишнього середовища та безпеки Балі.
Туристи, які порушують правила, можуть мати справу з правовими наслідками відповідно до індонезійського законодавства.
Циркуляр закликає туристів поважати культуру Балі, одягаючись скромно, шануючи храми та релігійні символи, використовуючи місцеву валюту та дотримуючись місцевих звичаїв.
Він також просить їх захищати довкілля, уникаючи сміття, забруднення та одноразового пластику.
Він закликає їх дотримуватись правил дорожнього руху, уникати зловживання наркотиками та алкоголем, використовувати ліцензованих гідів та житло, а також утримуватися від незаконної роботи чи ведення бізнесу.
Він також забороняє їм входити до священних місць храмів, якщо вони не одягнені в традиційний балійський одяг або не моляться; від лазіння священними деревами; від осквернення храмів, релігійних символів чи святинь, у тому числі фотографування у оголеному вигляді.
Туристів також застерігають від використання нецензурної лексики, грубої поведінки, гучних чи агресивних дій щодо влади, місцевих жителів чи інших туристів.
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Цей крок було зроблено після серії скандалів за участю іноземних гостей, таких як два російські блогери, які роздяглися догола у священних місцях, і німкеня, яка перервала храмову церемонію в оголеному вигляді.
Балійці також скаржаться, що багато іноземців ігнорують правила дорожнього руху та працюють в Інтернеті без належних віз.