Бали выпустил руководство по этикету для туристов после нескольких инцидентов с россиянами
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Власти Бали выпустили карточку, в которой изложены правила и запреты для иностранных туристов, посещающих индонезийский курортный остров, после нескольких случаев неуважения иностранцев к местной культуре и законам, вызвавших возмущение среди жителей, пишет УНН.
Детали
В циркуляре, который будет раздаваться туристам по прибытии и прикрепляться к их паспортам, перечислено 16 правил, направленных на сохранение культуры, окружающей среды и безопасности Бали.
Туристы, нарушающие правила, могут столкнуться с правовыми последствиями в соответствии с индонезийским законодательством.
Циркуляр призывает туристов уважать культуру Бали, одеваясь скромно, уважая храмы и религиозные символы, используя местную валюту и соблюдая местные обычаи.
Он также просит их защищать окружающую среду, избегая мусора, загрязнения и одноразового пластика.
Он призывает их соблюдать правила дорожного движения, избегать злоупотребления наркотиками и алкоголем, использовать лицензированных гидов и жилье, а также воздерживаться от незаконной работы или ведения бизнеса.
Он также запрещает им входить в священные места храмов, если они не одеты в традиционную балийскую одежду или не молятся; от лазания по священным деревьям; от осквернения храмов, религиозных символов или святынь, в том числе фотографирования в обнаженном виде.
Туристов также предостерегают от использования нецензурной лексики, грубого поведения, громких или агрессивных действий в отношении властей, местных жителей или других туристов.
Ранее
Этот шаг был предпринят после серии скандалов с участием иностранных гостей, таких как два российских блогера, которые разделись догола в священных местах, и немка, которая прервала храмовую церемонию в обнаженном виде.
Балийцы также жалуются, что многие иностранцы игнорируют правила дорожного движения и работают в Интернете без надлежащих виз.