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Байден засудив атаки рф та пообіцяв подальшу підтримку Україні

Байден засудив атаки рф та пообіцяв подальшу підтримку Україні

Київ • УНН

 • 105205 перегляди

Президент США засудив нові атаки росії на українські міста та інфраструктуру. Байден запевнив, що США продовжать лідерство в міжнародній коаліції, постачаючи Україні військову техніку та енергетичне обладнання.

Байден засудив атаки рф по Україні, пообіцявши продовжувати підтримку через міжнародну коаліцію з військовою технікою та енергетичним обладнанням. Про це повідомляє Білий дім, передає УНН.

Деталі

Президент США Джо Байден засудив нову хвилю атак терористичної країни на українські міста та енергетичну інфраструктуру, що призвела до загибелі цивільного населення та пошкодження понад двадцяти критичних об'єктів.

Я рішуче засуджую продовження війни росії проти України та її намагання занурити український народ у темряву. Скажу чітко: росія ніколи не досягне успіху в Україні, а дух українського народу ніколи не буде зламаний.

- заявив Джо Байден.

Байден запевнив, що Сполучені Штати продовжать лідерство в міжнародній коаліції на підтримку України, постачаючи їй військову техніку, системи ППО та енергетичне обладнання для відновлення інфраструктури.

Він підкреслив непохитну підтримку України і заявив, що США стоятимуть з українським народом до остаточної перемоги.

Сполучені Штати будуть підтримувати народ України, доки він не переможе

- зазначив Джо Байден.

Кірбі: обговорення далекобійних ударів по рф відбуватиметься приватно27.08.24, 03:14 • 116968 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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