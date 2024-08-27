Байден засудив атаки рф та пообіцяв подальшу підтримку Україні
Київ • УНН
Президент США засудив нові атаки росії на українські міста та інфраструктуру. Байден запевнив, що США продовжать лідерство в міжнародній коаліції, постачаючи Україні військову техніку та енергетичне обладнання.
Байден засудив атаки рф по Україні, пообіцявши продовжувати підтримку через міжнародну коаліцію з військовою технікою та енергетичним обладнанням. Про це повідомляє Білий дім, передає УНН.
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Президент США Джо Байден засудив нову хвилю атак терористичної країни на українські міста та енергетичну інфраструктуру, що призвела до загибелі цивільного населення та пошкодження понад двадцяти критичних об'єктів.
Я рішуче засуджую продовження війни росії проти України та її намагання занурити український народ у темряву. Скажу чітко: росія ніколи не досягне успіху в Україні, а дух українського народу ніколи не буде зламаний.
Байден запевнив, що Сполучені Штати продовжать лідерство в міжнародній коаліції на підтримку України, постачаючи їй військову техніку, системи ППО та енергетичне обладнання для відновлення інфраструктури.
Він підкреслив непохитну підтримку України і заявив, що США стоятимуть з українським народом до остаточної перемоги.
Сполучені Штати будуть підтримувати народ України, доки він не переможе
Кірбі: обговорення далекобійних ударів по рф відбуватиметься приватно27.08.24, 03:14 • 116968 переглядiв