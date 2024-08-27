Байден осудил атаки рф и пообещал дальнейшую поддержку Украине
Киев • УНН
Президент США осудил новые атаки россии на украинские города и инфраструктуру. Байден заверил, что США продолжат лидерство в международной коалиции, поставляя Украине военную технику и энергетическое оборудование.
Байден осудил атаки рф по Украине, пообещав продолжать поддержку через международную коалицию с военной техникой и энергетическим оборудованием. Об этом сообщает Белый дом, передает УНН.
Детали
Президент США Джо Байден осудил новую волну атак террористической страны на украинские города и энергетическую инфраструктуру, которая привела к гибели гражданского населения и повреждению более двадцати критических объектов.
Я решительно осуждаю продолжение войны россии против Украины и ее попытки погрузить украинский народ во тьму. Скажу четко: россия никогда не достигнет успеха в Украине, а дух украинского народа никогда не будет сломан.
Байден заверил, что Соединенные Штаты продолжат лидерство в международной коалиции в поддержку Украины, поставляя ей военную технику, системы ПВО и энергетическое оборудование для восстановления инфраструктуры.
Он подчеркнул непоколебимую поддержку Украины и заявил, что США будут стоять с украинским народом до окончательной победы.
Соединенные Штаты будут поддерживать народ Украины, пока он не победит
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