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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден осудил атаки рф и пообещал дальнейшую поддержку Украине

Байден осудил атаки рф и пообещал дальнейшую поддержку Украине

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 04:19  •  32332 просмотра

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Президент США осудил новые атаки россии на украинские города и инфраструктуру. Байден заверил, что США продолжат лидерство в международной коалиции, поставляя Украине военную технику и энергетическое оборудование.

Байден осудил атаки рф по Украине, пообещав продолжать поддержку через международную коалицию с военной техникой и энергетическим оборудованием. Об этом сообщает Белый дом, передает УНН.

Детали

Президент США Джо Байден осудил новую волну атак террористической страны на украинские города и энергетическую инфраструктуру, которая привела к гибели гражданского населения и повреждению более двадцати критических объектов.

Я решительно осуждаю продолжение войны россии против Украины и ее попытки погрузить украинский народ во тьму. Скажу четко: россия никогда не достигнет успеха в Украине, а дух украинского народа никогда не будет сломан.

- заявил Джо Байден.

Байден заверил, что Соединенные Штаты продолжат лидерство в международной коалиции в поддержку Украины, поставляя ей военную технику, системы ПВО и энергетическое оборудование для восстановления инфраструктуры.

Он подчеркнул непоколебимую поддержку Украины и заявил, что США будут стоять с украинским народом до окончательной победы.

Соединенные Штаты будут поддерживать народ Украины, пока он не победит

- отметил Джо Байден.

Кірбі: обговорення далекобійних ударів по рф відбуватиметься приватно27 августа 2024, 00:14 • 89574 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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