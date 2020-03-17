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Багато невстановлених випадків коронавірусу можуть зустрічатись у лікарнях - медик

Багато невстановлених випадків коронавірусу можуть зустрічатись у лікарнях - медик

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Варто обмежити відвідування лікарень, оскільки багато невстановлених випадків коронавірусу можуть зустрічатись саме в них. Про це в ефірі УНН сказав доктор медичних наук, декан медфакультету Національного університету імені Богомольця Сергій Сова, передає кореспондент УНН.

“Треба максимально обмежити відвідування громадянами місць масового скупчення, якими завжди є і були лікарні. Особливо, якщо лікарі знаходяться на першому фланзі цієї атаки вірусної, коронавірусної. І зрозуміло, що багато випадків (коронавірусу - ред.), які ще не встановлені, вони, перш за все, будуть зустрічатися в лікарнях. Тобто, в лікарні якраз є скупчення потенційно небезпечної інфекції, серед якої може опинитися і коронавірус”, - сказав Сова.

Він додав, що зараз треба переносити, наскільки це можливо, консультації з лікарями та сімейними лікарями в режим онлайн, і спілкуватись в телефонному режимі.

Нагадаємо, медик розповів про найпростіші способи профілактики вірусних захворювань.

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