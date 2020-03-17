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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 98110 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102862 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104939 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103996 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112478 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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5 марта, 13:05 • 100608 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 131542 просмотра

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Много неустановленных случаев коронавируса могут встречаться в больницах - медик

Много неустановленных случаев коронавируса могут встречаться в больницах - медик

Киев  •  УНН

 • 32103 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Стоит ограничить посещение больниц, поскольку многие неустановленные случаи коронавируса могут встречаться именно в них. Об этом в эфире УНН сказал доктор медицинских наук, декан медфакультета Национального университета имени Богомольца Сергей Сова, передает корреспондент УНН.

"Надо максимально ограничить посещение гражданами мест массового скопления, которыми всегда есть и были больницы. Особенно, если врачи находятся на первом фланге этой атаки вирусной, коронавирусной. И понятно, что многие случаи (коронавируса - ред.), которые еще не установлены, они, прежде всего, будут встречаться в больницах. То есть, в больнице как раз есть скопление потенциально опасной инфекции, среди которых может оказаться и коронавирус", - сказал Сова.

Он добавил, что сейчас надо переносить, насколько это возможно, консультации с врачами и семейными врачами в режим онлайн, и общаться в телефонном режиме.

Напомним, медик рассказал о самых простых способах профилактики вирусных заболеваний.

Украинские Национальные Новости

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