Много неустановленных случаев коронавируса могут встречаться в больницах - медик
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Стоит ограничить посещение больниц, поскольку многие неустановленные случаи коронавируса могут встречаться именно в них. Об этом в эфире УНН сказал доктор медицинских наук, декан медфакультета Национального университета имени Богомольца Сергей Сова, передает корреспондент УНН.
"Надо максимально ограничить посещение гражданами мест массового скопления, которыми всегда есть и были больницы. Особенно, если врачи находятся на первом фланге этой атаки вирусной, коронавирусной. И понятно, что многие случаи (коронавируса - ред.), которые еще не установлены, они, прежде всего, будут встречаться в больницах. То есть, в больнице как раз есть скопление потенциально опасной инфекции, среди которых может оказаться и коронавирус", - сказал Сова.
Он добавил, что сейчас надо переносить, насколько это возможно, консультации с врачами и семейными врачами в режим онлайн, и общаться в телефонном режиме.
Напомним, медик рассказал о самых простых способах профилактики вирусных заболеваний.