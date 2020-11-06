Бачення уряду до 2030 року: зміна законодавства щодо діяльності КСУ та відновлення функцій НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Кабінет міністрів сьогодні презентував Вектори економічного розвитку України до 2030 року, які, серед іншого, містять у сфері верховенства права, передає УНН.
Візія уряду звучить наступним чином: “Україна — правова держава, яка забезпечує права і свободи людини”.
Стратегічні цілі включають, зокрема, підвищення рівня довіри до судової системи згідно з національних соціологічних опитувань з менше 15% до 50%.
Серед ключових викликів, які потребують реагування, є і “забезпечення незалежності, інституційної спроможності, належного рівня матеріально-технічного забезпечення органів антикорупційної архітектури (НАБУ, САП, НАЗК, АРМА, ВАКС)”.
А от серед поточніх бар’єрів у напрямку Верховенства права, на правових засадах, значиться “недоброчесність окремих суддів Конституційного Суду України, що призводить до корупційних ризиків та політичної вразливості КСУ”, “Недоукомплектованість КСУ”, а також “недосконалість норм щодо конкурсного відбору на посаду суддів КСУ”.
Крім того, урядовці вбачають необхідність удосконалити систему стримувань і противаг та балансу гілок влади.
“Недоукомплектованість, недоброчесність та залежність КСУ створює проблеми функціонування системи стримувань і противаг”, — значиться в документі.
Бачення розвитку у сфері правового устрою, системи балансу влади, стримувань і противаг містить, серед іншого, такі відповіді на поточні виклики:
Конституційний Суд України
1.Внести зміни до законодавства для удосконалення окремих аспектів діяльності діяльності Конституційного Суду України (КСУ).
2. Внести зміни до законодавства щодо конкурсної комісії з відбору суддів КСУ: забезпечити незалежність конкурсної комісії та деполітизацію процесу відбору суддів КCУ (одна відбіркова комісія для трьох суб’єктів призначення).
3. Запровадити чіткі критерії до порядку діяльності КСУ, процедур щодо ухвалення рішень та змісту рішень КСУ та положень щодо імплементації рішень КСУ.
4. Удосконалити механізми перевірки суддів КСУ та кандидатів у судді КСУ на доброчесність та професійну етику.
5. Кардинальна зміна функціонування
Система стримувань і противаг між законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади
1. Підготувати і ухвалити зміни до Конституції України щодо вдосконалення системи стримувань і противаг між законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади, удосконалення балансу гілок влади.
Посилення парламентаризму
1. Підвищити інституційну спроможність Верховної Ради України (ВРУ).
2. Посилити контрольну функцію Верховної Ради України та забезпечити незворотність реагування правоохоронних органів на виявлені правопорушення внаслідок реалізації даної функції ВРУ.
3. Ухвалити закон про опозицію.
4. Внести зміни до Регламенту ВРУ з метою вдосконалення процедур прийняття рішень і приведення норм Регламенту у відповідність до Конституції України
Бачення розвитку у сфері антикорупційної інфраструктури передбачає, серед іншого, оновити законодавство щодо незаконного декларування, функції НАЗК щодо моніторингу стилю життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави, конфлікту інтересів та інших законодавчих норм, визнаних неконституційними рішення КСУ від 28.10.2020 зі збереження ключових засад антикорупційної архітектури та антикорупційної політики.
Нагадаємо, в уряді націлені збільшити ВВП до рівня, якого Україна ніколи не досягала.