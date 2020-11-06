Видение правительства до 2030 года: изменение законодательства о деятельности КСУ и восстановления функций НАПК

ukru
Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 21932 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 51169 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 70226 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 82206 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 93353 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112997 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114597 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126283 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156206 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202370 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

4 марта, 03:00 • 69826 просмотра
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

4 марта, 03:55 • 83732 просмотра
Австралия готова отправить миротворцев в Украину после приостановки военной помощи США

Австралия готова отправить миротворцев в Украину после приостановки военной помощи США

4 марта, 04:32 • 44838 просмотра
Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

4 марта, 04:34 • 65128 просмотра
рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

4 марта, 05:03 • 75171 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 356128 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 307789 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 461851 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 427630 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 410184 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 120339 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 198394 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 225815 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 205003 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 291136 просмотра
Актуальное
Видение правительства до 2030 года: изменение законодательства о деятельности КСУ и восстановления функций НАПК

Видение правительства до 2030 года: изменение законодательства о деятельности КСУ и восстановления функций НАПК

Киев  •  УНН

 • 11030 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Кабинет министров сегодня презентовал Векторы экономического развития Украины до 2030 года, которые, среди прочего, включают в сфере верховенства права, передает УНН.

Образ правительства звучит следующим образом: “Украина — правовое государство, обеспечивающее права и свободы человека”.

Стратегические цели включают, в частности, повышение уровня доверия к судебной системе в соответствии с национальным социологическим опросам с менее 15% до 50%.

Среди ключевых вызовов, требующих реагирования, есть и “обеспечение независимости, институциональной способности, надлежащего уровня материально-технического обеспечения органов антикоррупционной архитектуры (НАБУ, САП, НАПК, АРМА, ВАКС)”.

А вот среди текущих барьеров в направлении верховенства права, на правовых принципах, значится “недобросовестность отдельных судей Конституционного Суда Украины, что приводит к коррупционным рискам и политической уязвимости КСУ”, “Недоукомплектованность КСУ”, а также “несовершенство норм по конкурсному отбору на должность судей КСУ”.

Кроме того, чиновники видят необходимость усовершенствовать систему сдержек и противовесов и баланса ветвей власти.

“Недоукомплектованность, недобросовестность и зависимость КСУ создает проблемы функционирования системы сдержек и противовесов”, — значится в документе.

Видение развития в сфере правового устройства, системы баланса властей, сдержек и противовесов содержит, среди прочего, следующие ответы на текущие вызовы:

Конституционный Суд Украины

1. Внести изменения в законодательство для совершенствования отдельных аспектов деятельности деятельности Конституционного Суда Украины (КСУ).
2. Внести изменения в законодательство относительно конкурсной комиссии по отбору судей КСУ: обеспечить независимость конкурсной комиссии и деполитизации процесса отбора судей КCУ (одна отборочная комиссия для трех субъектов назначения).
3. Ввести четкие критерии в порядок деятельности КСУ, процедур принятия решений и содержания решений КСУ и положений по имплементации решений КСУ.
4. Усовершенствовать механизмы проверки судей КСУ и кандидатов в судьи КСУ на добродетель и профессиональной этике.
5. Кардинальное изменение функционирования

Система сдержек и противовесов между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти

1. Подготовить и внести изменения в Конституцию Украины относительно совершенствования системы сдержек и противовесов между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, совершенствование баланса ветвей власти.

Усиление парламентаризма

1. Повысить институциональную способность Верховной Рады Украины (ВРУ).
2. Усилить контрольную функцию Верховной Рады Украины и обеспечить необратимость реагирования правоохранительных органов на выявленные правонарушения вследствие реализации данной функции ВРУ.
3. Принять закон об оппозиции.
4. Внести изменения в Регламент ВРУ с целью совершенствования процедур принятия решений и приведения норм Регламента в соответствие с Конституцией Украины

Видение развития в сфере антикоррупционной инфраструктуры предусматривает, среди прочего, обновить законодательство о незаконном декларирования, функции НАПК по мониторингу образа жизни лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, конфликта интересов и других законодательных норм, признанных неконституционными решения КСУ от 28.10.2020 по сохранению ключевых принципов антикоррупционной архитектуры и антикоррупционной политики.

Напомним, в правительстве нацелены увеличить ВВП до уровня, которого Украина никогда не достигала.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы