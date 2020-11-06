Видение правительства до 2030 года: изменение законодательства о деятельности КСУ и восстановления функций НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Кабинет министров сегодня презентовал Векторы экономического развития Украины до 2030 года, которые, среди прочего, включают в сфере верховенства права, передает УНН.
Образ правительства звучит следующим образом: “Украина — правовое государство, обеспечивающее права и свободы человека”.
Стратегические цели включают, в частности, повышение уровня доверия к судебной системе в соответствии с национальным социологическим опросам с менее 15% до 50%.
Среди ключевых вызовов, требующих реагирования, есть и “обеспечение независимости, институциональной способности, надлежащего уровня материально-технического обеспечения органов антикоррупционной архитектуры (НАБУ, САП, НАПК, АРМА, ВАКС)”.
А вот среди текущих барьеров в направлении верховенства права, на правовых принципах, значится “недобросовестность отдельных судей Конституционного Суда Украины, что приводит к коррупционным рискам и политической уязвимости КСУ”, “Недоукомплектованность КСУ”, а также “несовершенство норм по конкурсному отбору на должность судей КСУ”.
Кроме того, чиновники видят необходимость усовершенствовать систему сдержек и противовесов и баланса ветвей власти.
“Недоукомплектованность, недобросовестность и зависимость КСУ создает проблемы функционирования системы сдержек и противовесов”, — значится в документе.
Видение развития в сфере правового устройства, системы баланса властей, сдержек и противовесов содержит, среди прочего, следующие ответы на текущие вызовы:
Конституционный Суд Украины
1. Внести изменения в законодательство для совершенствования отдельных аспектов деятельности деятельности Конституционного Суда Украины (КСУ).
2. Внести изменения в законодательство относительно конкурсной комиссии по отбору судей КСУ: обеспечить независимость конкурсной комиссии и деполитизации процесса отбора судей КCУ (одна отборочная комиссия для трех субъектов назначения).
3. Ввести четкие критерии в порядок деятельности КСУ, процедур принятия решений и содержания решений КСУ и положений по имплементации решений КСУ.
4. Усовершенствовать механизмы проверки судей КСУ и кандидатов в судьи КСУ на добродетель и профессиональной этике.
5. Кардинальное изменение функционирования
Система сдержек и противовесов между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти
1. Подготовить и внести изменения в Конституцию Украины относительно совершенствования системы сдержек и противовесов между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, совершенствование баланса ветвей власти.
Усиление парламентаризма
1. Повысить институциональную способность Верховной Рады Украины (ВРУ).
2. Усилить контрольную функцию Верховной Рады Украины и обеспечить необратимость реагирования правоохранительных органов на выявленные правонарушения вследствие реализации данной функции ВРУ.
3. Принять закон об оппозиции.
4. Внести изменения в Регламент ВРУ с целью совершенствования процедур принятия решений и приведения норм Регламента в соответствие с Конституцией Украины
Видение развития в сфере антикоррупционной инфраструктуры предусматривает, среди прочего, обновить законодательство о незаконном декларирования, функции НАПК по мониторингу образа жизни лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, конфликта интересов и других законодательных норм, признанных неконституционными решения КСУ от 28.10.2020 по сохранению ключевых принципов антикоррупционной архитектуры и антикоррупционной политики.
Напомним, в правительстве нацелены увеличить ВВП до уровня, которого Украина никогда не достигала.