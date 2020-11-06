Економічна візія: в уряді націлені збільшити ВВП до рівня, якого Україна ніколи не досягала

"Вільна країна громадян з високим рівнем добробуту та ефективною сервісною цифровою державою, що є надійним економічним партнером у світі та прикладом розвитку для всіх країн Східного партнерства. Найпривабливіша країна економічних можливостей для інвестицій, інновацій, ведення бізнесу; найкраще місце для реалізації творчого потенціалу, втілення ідей і власного розвитку", - таку візію закладають автори векторів економічного розвитку.

На думку урядовців, для реалізації візії необхідно сформувати конкурентоспроможні умови для бізнесу та інвестицій та відновити довіру до держави, виграти конкуренцію за капітал на світовому ринку, стимулювати розвиток інновацій і модернізацію секторів економіки для забезпечення їх конкурентоспроможності на міжнародному ринку, а також сприяти розвитку людського потенціалу і виграти конкуренцію за таланти.

Ключові стратегічні показники, викладені в документі, виглядають наступним чином:

Реальний ВВП країни, який на 2019 рік становив 136 млрд. доларів США, має попередній цільовий показник на 2030 рік, який становить 300-450 млрд. доларів США.

Цільовий показник на 2030 рік номінального ВВП на душу населення - 7 300 – 11 200 дол. США (станом на 2019 рік – 3 659 дол. США).

Продуктивність праці - від 18 400 до 26 000 дол. США на працівника (на 2019 р. - 8 286 дол. США)

Прямі іноземні інвестиції - від 15 до 23 млрд дол. США (на 2019 р. - 5,8 млрд дол. США).

Експорт товарів та послуг - від 120 до 160 млрд дол. США (на 2019 р. – 67 млрд дол. США)

Публічні фінанси (видатки бюджету та позабюджетних фондів) - від 90 до 140 млрд дол. США (на 2019 р. - 53 млрд дол. США)

Зазначається водночас, що показники будуть уточнені за результатами макроекономічного моделювання.

Зауважимо, що за даними Світового банку, ВВП України не перевищував 200 млрд. доларів США за весь час незалежності.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на презентації економічного аудиту країни і векторів розвитку до 2030 заявив, що у сфері міжнародної торгівлі та транзиту Україна має потенціал у 407 млрд доларів.