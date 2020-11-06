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Экономическое видение: в правительстве нацелены увеличить ВВП до уровня, которого Украина никогда не достигала

Киев  •  УНН

 • 15744 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Кабинет министров сегодня презентовал Векторы экономического развития Украины до 2030 года, которые, среди прочего, содержат экономическое видение для нашего государства, передает УНН.

"Свободная страна граждан с высоким уровнем благосостояния и эффективным сервисным цифровым государством, что является надежным экономическим партнером в мире и примером развития для всех стран Восточного партнерства. Самая привлекательная страна экономических возможностей для инвестиций, инноваций, ведения бизнеса; лучшее место для реализации творческого потенциала, воплощения идей и собственного развития", - такое видение закладывают авторы векторов экономического развития.

По мнению чиновников, для реализации видения необходимо сформировать конкурентоспособные условия для бизнеса и инвестиций и восстановить доверие к государству, выиграть конкуренцию за капитал на мировом рынке, стимулировать развитие инноваций и модернизации секторов экономики для обеспечения их конкурентоспособности на международном рынке, а также способствовать развитию человеческого потенциала и выиграть конкуренцию за таланты.

Ключевые стратегические показатели, изложенные в документе, выглядят следующим образом:

Реальный ВВП страны, который в 2019 году составил 136 млрд. долларов США, имеет предварительный целевой показатель к 2030 году, который составляет 300-450 млрд. долларов США.

Целевой показатель на 2030 год номинального ВВП на душу населения - 7 300 - 11 200 долл. США (по состоянию на 2019 год - 3 659 долл. США).

Производительность труда - от 18 400 до 26 000 долл. США на работника (на 2019 год - 8 286 долл. США)

Прямые иностранные инвестиции - от 15 до 23 млрд долл. США (на 2019 год - 5,8 млрд долл. США).

Экспорт товаров и услуг - от 120 до 160 млрд долл. США (на 2019 год - 67 млрд долл. США)

Публичные финансы (расходы бюджета и внебюджетных фондов) - от 90 до 140 млрд долл. США (на 2019 год - 53 млрд долл. США)

Отмечается время, что показатели будут уточнены по результатам макроэкономического моделирования.

Заметим, что по данным Всемирного банка, ВВП Украины не превышал 200 млрд. долларов США за все время независимости.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на презентации экономического аудита страны и векторов развития до 2030 года заявил, что в сфере международной торговли и транзита Украина имеет потенциал в 407 млрд долларов.

Украинские Национальные Новости

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