Азійські фондові ринки обвалилися на тлі ситуації з коронавірусом

КИЇВ. 23 березня. УНН. Акції на фондових ринках в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні обвалилися, у той час як переговори про пакет в 2 трлн доларів для підтримки економіки США під час спалаху коронавірусу загальмувалися, почавши те, що може стати черговим волатильним тижнем для світових ринків, пише Financial Times, передає УНН.