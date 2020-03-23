Азійські фондові ринки обвалилися на тлі ситуації з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Акції на фондових ринках в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні обвалилися, у той час як переговори про пакет в 2 трлн доларів для підтримки економіки США під час спалаху коронавірусу загальмувалися, почавши те, що може стати черговим волатильним тижнем для світових ринків, пише Financial Times, передає УНН.
Так, відповідно до даних видання, нездатність сенаторів США швидко просувати законодавство через Конгрес, спрямоване на те, щоб допомогти найбільшій економіці світу витримати наслідки пандемії, вплинуло на інвесторів.
Новини про коронавірус у сенатора Ренда Пола додали занепокоєння, згідно з даними експертів видання.
У понеділок австралійський індекс S&P/ASX 200 впав на 4,1% до більш ніж семирічного мінімуму, у той час як південнокорейський Kospi знизився на 3,6%. Китайський CSI 300 упав на 1,9%, а гонконгський Hang Seng втратив 3,8%.
Ф'ючерсні ринки вказали на додаткові втрати, коли Волл-стріт відкриється в понеділок, а контракти S&P 500 впали на 3,9%. Ф'ючерси на FTSE 100 були на 5% нижче.
Додамо, випадки коронавірусу в США досягли майже 30 тисяч, причому найбільш постраждав штат Нью-Йорк.
Як повідомляв УНН, міністр фінансів США Стівен Мнучін пообіцяв американським сім'ям одноразові виплати обсягом три тисячі доларів в в зв'язку з епідемією коронавируса.