Азиатские фондовые рынки обвалились на фоне ситуации с коронавирусом

КИЕВ. 23 марта. УНН. Акции на фондовых рынках в Азиатско-Тихоокеанском регионе обвалились, в то время как переговоры о пакете в 2 трлн долларов для поддержки экономики США во время вспышки коронавируса затормозились, начав то, что может стать очередной волатильной неделей для мировых рынков, пишет Financial Times, передает УНН.