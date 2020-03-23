Азиатские фондовые рынки обвалились на фоне ситуации с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Акции на фондовых рынках в Азиатско-Тихоокеанском регионе обвалились, в то время как переговоры о пакете в 2 трлн долларов для поддержки экономики США во время вспышки коронавируса затормозились, начав то, что может стать очередной волатильной неделей для мировых рынков, пишет Financial Times, передает УНН.
Так, согласно данным издания, неспособность сенаторов США быстро продвигать законодательство через Конгресс, направленное на то, чтобы помочь крупнейшей экономике мира выдержать последствия пандемии, повлияло на инвесторов.
Новости о коронавирусе у сенатора Рэнда Пола добавили беспокойства, по данным экспертов издания.
В понедельник австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 4,1% до более чем семилетнего минимума, в то время как южнокорейский Kospi снизился на 3,6%. Китайский CSI 300 упал на 1,9%, а гонконгский Hang Seng потерял 3,8%.
Фьючерсные рынки указали на дополнительные потери, когда Уолл-стрит откроется в понедельник, а контракты S&P 500 упали на 3,9%. Фьючерсы на FTSE 100 были на 5% ниже.
Добавим, случаи коронавируса в США достигли почти 30 тысяч, причем наиболее пострадал штат Нью-Йорк.
Как сообщал УНН, министр финансов США Стивен Мнучин пообещал американским семьям единовременные выплаты в размере три тысячи долларов в связи с эпидемией коронавируса.