"Аж завмер на місці": юнак у Дніпрі попався з вщент заповненим наркотиками наплічником

“На годиннику була 5:00, коли патрульні Дніпра посеред вулиці помітили юнака з наплічником. Напередодні у місті стався розбій і поліцейські перевіряли усіх підозрілих осіб на причетність до події. Патрульні хлопця зупинили, почали розмову. Але від хвилювання він аж завмер на місці. Його підозріла поведінка та явне занепокоєння спонукало інспекторів провести поверхневу перевірку... Та тут хлопець одразу зізнався, що у наплічнику має пакет з наркотичними речовинами. Але їхня кількість вразила навіть патрульних — 602 згортки! Усе це мало розійтися по “закладках”. І певно, хлопець вирішив, що така рання година — це найкращий час, щоб рознести все “по своїх місцях”, - написав Олексій Білошицький.

Він зазначив, що хлопець пропонував поліцейським 100 тис. гривень, аби ті відпустили його.

“Тепер з хлопцем працюють слідчі, його доставили до відділку поліції для з'ясування обставин події… Сьогодні завдяки професійній роботі наших патрульних ще одному порушнику закону не вдалося реалізувати задумане. За свої дії він відповідатиме в суді”, - додав Білошицький.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині припинили діяльність чотирьох інтернет-магазинів з продажу наркотиків та психотропів.