"Даже замер на месте": юноша в Днепре попался с полностью заполненным наркотиками рюкзаком
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Днепре патрульная полиция задержала 19-летнего парня, у которого рюкзак был наполнен 602 свертками с наркотическими веществами, которые имели разойтись по "закладках". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Украины и первого заместителя начальника патрульной полиции Алексея Билошицкого в Facebook.
"На часах было 5:00, когда патрульные Днепра посреди улицы заметили юношу с рюкзаком. Накануне в городе произошел разбой и полицейские проверяли всех подозрительных лиц на причастность к событию. Патрульные парня остановили, начали разговор. Но от волнения он даже замер на месте. Его подозрительное поведение и явное беспокойство побудило инспекторов провести поверхностную проверку... Но тут парень сразу признался, что в рюкзаке имеет пакет с наркотическими веществами. Но их количество поразило даже патрульных - 602 свертка! Все это должно было разойтись по "закладках". И вероятно, парень решил, что такой ранний час - это лучшее время, чтобы разнести все "по своим местам", - написал Алексей Билошицкий.
Он отметил, что парень предлагал полицейским 100 тыс. гривен, чтобы те отпустили его.
"Теперь с парнем работают следователи, его доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия ... Сегодня благодаря профессиональной работе наших патрульных еще одному нарушителю закона не удалось реализовать задуманное. За свои действия он будет отвечать в суде", - добавил Билошицкий.
Напомним, в Днепропетровской области прекратили деятельность четырех интернет-магазинов по продаже наркотиков и психотропов.