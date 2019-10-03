Айвазовська: формула Штайнмайєра несе ризики в питаннях безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Формула Штайнмайєра несе ризики в питаннях безпеки. Про це сказала голова громадської організації "ОПОРА" Ольга Айвазовська в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає УНН.
"В частині безпеки вона (формула Штайнмайєра - ред.) становить загрозу",- сказала голова організації Ольга Айвазовська.
Айвазовська нагадала , що в час її представництва з боку України в ТКГ російська сторона наполягала, що іноземними військами на території України є інструктори США та Канади, ігноруючи при цьому присутність бойовиків, яких підтримує Росія.
За їх словами, ризиком залишається питання, чи визнає ОБСЄ можливі вибори на окупованих територіях в існуючих умовах.
Нагадаємо, Україна не підписувала із так званими "ЛНР" та "ДНР" жодних угод. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, коментуючи підписання формули Штайнмайєра.