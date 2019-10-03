Айвазовская: формула Штайнмайера несет риски в вопросах безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Формула Штайнмайера несет риски в вопросах безопасности. Об этом сказала председатель общественной организации "ОПОРА" Ольга Айвазовская в эфире ток-шоу "Право на власть", передает УНН.
"В части безопасности она (формула Штайнмайера - ред.) представляет угрозу", - сказала председатель организации Ольга Айвазовская.
Айвазовская напомнила, что во время ее представительства со стороны Украины в ТКГ российская сторона настаивала, что иностранными войсками на территории Украины есть инструкторы США и Канады, игнорируя при этом присутствие боевиков, которых поддерживает Россия.
По их словам, риском остается вопрос, признает ОБСЕ возможные выборы на оккупированных территориях в существующих условиях.
Напомним, Украина не подписывала с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" никаких соглашений. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, комментируя подписание формулы Штайнмайера.