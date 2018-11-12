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Автори дискредитації ФФУ влаштували дешевий спектакль - заява

Автори дискредитації ФФУ влаштували дешевий спектакль - заява

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 • 8458 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Зрив прес-конференції Олега Скупінського та Артема Франкова проти ФФУ відбувся з метою запуску нової хвилі дискредитації федерації. Про це йдеться у заяві ФФУ на сторінці у Facebook, передає УНН.

“Федерація футболу України обурена безпринципністю замовників та виконавців нової кампанії з дискредитації ФФУ. Ми звертаємося до ЗМІ з проханням не поширювати неправду”, - зазначили у ФФУ.

У Федерації нагадали, що сьогодні під час прес-конференції А.Франкова та О.Скупінського, “головною метою якої було тиражування неправдивих звинувачень на адресу федерації та її керівництва, до зали проведення заходу увірвалася група невідомих у масках, які влаштували дешевий спектакль, імітуючи зрив прес-конференції”.

Спікери заходу одразу ж заявили, що за хуліганськими діями молодчиків “ховаються їх опоненти з ФФУ”.

“Наголошуємо, що ФФУ не має ніякого відношення до організації цієї вистави! Не важко здогадатися, що її основною метою є "розкрутка" нової інформаційної атаки на федерацію!

Нам прекрасно відомі мотиви та цілі режисерів та акторів цієї постановки.

Зокрема, ГО "Ініціативи майбутнього", яку представляє О.Скупінський, і яка була зареєстрована лише наприкінці квітня цього року — синхронно з початком масованої інформаційної кампанії проти ФФУ, а її активність у ЗМІ спрямована виключно на поливання брудом федерації та її керівників”, — сказано у заяві Федерації.

Через відсутність у словах та діях замовників і виконавців цієї кампанії найменшого об’єктивного підґрунтя, ФФУ не вважає за потрібне реагувати на подібні випади, зауважили в організації.

“Просимо ЗМІ та громадськість взяти до уваги позицію Федерації з цього приводу та не тиражувати неправдиві дані”, — резюмувала Федерація футболу.

Нагадаємо, ФФУ висміяла “юриста”, що звинуватив Павелка у конфлікті інтересів через посаду в UEFA Events. 

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