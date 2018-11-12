Авторы дискредитации ФФУ устроили дешевый спектакль - заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Срыв пресс-конференции Олега Скупинского и Артема Франкова против ФФУ состоялся с целью запуска новой волны дискредитации федерации. Об этом говорится в заявлении ФФУ на странице в Facebook, передает УНН.
"Федерация футбола Украины возмущена беспринципностью заказчиков и исполнителей новой кампании по дискредитации ФФУ. Мы обращаемся к СМИ с просьбой не распространять ложь", - отметили в ФФУ.
В Федерации напомнили, что сегодня во время пресс-конференции Франкова и Скупинского, "главной целью которой было тиражирование ложных обвинений в адрес федерации и ее руководства, в зал проведения мероприятия ворвалась группа неизвестных в масках, которые устроили дешевый спектакль, имитируя срыв пресс-конференции".
Спикеры мероприятия сразу же заявили, что за хулиганскими действиями молодчиков "скрываются их оппоненты из ФФУ".
"Подчеркиваем, что ФФУ не имеет никакого отношения к организации этого спектакля! Не трудно догадаться, что ее основной целью является "раскрутка" новой информационной атаки на федерацию!
Нам прекрасно известны мотивы и цели режиссеров и актеров этой постановки.
В частности, ОО "Инициативы будущего", которую представляет Скупинский, и которая была зарегистрирована лишь в конце апреля этого года - синхронно с началом массированной информационной кампании против ФФУ, а ее активность в СМИ направлена исключительно на поливание грязью федерации и ее руководителей", - сказано в заявлении Федерации.
Из-за отсутствия в словах и действиях заказчиков и исполнителей этой кампании малейшего объективного основания, ФФУ не считает нужным реагировать на подобные выпады, отметили в организации.
"Просим СМИ и общественность принять во внимание позицию Федерации по этому поводу и не тиражировать ложные данные", - резюмировала Федерация футбола.
Напомним, ФФУ высмеяла "юриста", обвинившего Павелко в конфликте интересов из-за должности в UEFA Events.