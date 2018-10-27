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Автори брендів Євробачення-2017 та UkraineNow отримали у Берліні одну з найпрестижніших премій

Київ • УНН

 • 20530 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Автори брендів Євробачення-2017 та UkraineNow отримали у Берліні одну з найпрестижніших премій - RedDot Agency of the Year Award. Про це написав на своєму мікроблозі у Twitter український дипломат Ростислав Огризко, передає УНН.

“Відчуваю надзвичайну гордість! Наші співвітчизники, автори брендів Євробачення — 2017 та UkraineNow, володарі Каннського лева та просто круті дівчата і хлопці з агенції Banda отримали у Берліні 1 з найпрестижніших світових премій у своїй галузі — RedDot Agency of the Year Award!” — написав дипломат.

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Нагадаємо, 10 травня Кабінет міністрів України затвердив міжнародний бренд України. Логотипом та слоганом бренду України у світі стало словосполучення UkraineNOWua

Відчуваю надзвичайну гордість за!Наші співвітчизники,автори брендів #Євробачення2017 та #UkraineNow,володарі Каннського лева та просто круті дівчата і хлопці з агенції #Banda отримали у Берліні 1 з найпрестижніших світових премій у своїй галузі-RedDot Agency of the Year Award! pic.twitter.com/OPNKl44mjL

— Rostyslav Ogryzko (@ROgryzko) 27 жовтня 2018 р.

Ось так смакує справжня перемога!#Banda #Ukraine #RedDotAgencyOfTheYear pic.twitter.com/F46CZCiqMo

— Rostyslav Ogryzko (@ROgryzko) 27 жовтня 2018 р.

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