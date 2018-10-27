Авторы брендов Евровидение-2017 и UkraineNow получили в Берлине одну из самых престижных премий
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Авторы брендов Евровидение-2017 и UkraineNow получили в Берлине одну из самых престижных премий - RedDot Agency of the Year Award. Об этом написал на своем микроблоге в Twitter Украинский дипломат Ростислав Огрызко, передает УНН.
“Чувствую чрезвычайную гордость! Наши соотечественники, авторы брендов Евровидение — 2017 и UkraineNow, обладатели Каннского льва и просто крутые девушки и парни из агентства Banda получили в Берлине 1 из самых престижных мировых премий в своей области — RedDot Agency of the Year Award!” — написал дипломат.
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Напомним, 10 мая Кабинет министров Украины утвердил международный бренд Украины. Логотипом и слоганом бренда Украины в мире стало словосочетание UkraineNOWua.
Чувствую чрезвычайную гордость за! Наши соотечественники, авторы брендов # Евробачення2017 и #UkraineNow , обладатели Каннского льва и просто крутые девушки и ребята из агентства #Banda получили в Берлине 1 из самых престижных мировых премий в своей отрасли-RedDot Agency of the Year Award! pic.twitter.com/OPNKl44mjL— Rostyslav Ogryzko (@ROgryzko) 27 октября 2018
Вот так вкусно настоящая победа! #Banda #Ukraine #RedDotAgencyOfTheYear pic.twitter.com/F46CZCiqMo— Rostyslav Ogryzko (@ROgryzko) 27 октября 2018