Авторы брендов Евровидение-2017 и UkraineNow получили в Берлине одну из самых престижных премий

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108221 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116113 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 154462 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147819 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138087 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128988 просмотра

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7 марта, 08:52 • 173652 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118139 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141688 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145427 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Авторы брендов Евровидение-2017 и UkraineNow получили в Берлине одну из самых престижных премий

Авторы брендов Евровидение-2017 и UkraineNow получили в Берлине одну из самых престижных премий

Киев  •  УНН

 • 20529 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Авторы брендов Евровидение-2017 и UkraineNow получили в Берлине одну из самых престижных премий - RedDot Agency of the Year Award. Об этом написал на своем микроблоге в Twitter Украинский дипломат Ростислав Огрызко, передает УНН.

“Чувствую чрезвычайную гордость! Наши соотечественники, авторы брендов Евровидение — 2017 и UkraineNow, обладатели Каннского льва и просто крутые девушки и парни из агентства Banda получили в Берлине 1 из самых престижных мировых премий в своей области — RedDot Agency of the Year Award!” — написал дипломат.

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Напомним, 10 мая Кабинет министров Украины утвердил международный бренд Украины. Логотипом и слоганом бренда Украины в мире стало словосочетание UkraineNOWua.

Чувствую чрезвычайную гордость за! Наши соотечественники, авторы брендов # Евробачення2017 и #UkraineNow , обладатели Каннского льва и просто крутые девушки и ребята из агентства #Banda получили в Берлине 1 из самых престижных мировых премий в своей отрасли-RedDot Agency of the Year Award! pic.twitter.com/OPNKl44mjL

— Rostyslav Ogryzko (@ROgryzko) 27 октября 2018

Вот так вкусно настоящая победа! #Banda #Ukraine #RedDotAgencyOfTheYear pic.twitter.com/F46CZCiqMo

— Rostyslav Ogryzko (@ROgryzko) 27 октября 2018

Украинские Национальные Новости

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