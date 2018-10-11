Автор реформи розповів, що потрібно для появи накопичувальної пенсійної системи

"Звичайно, для цього (запровадження накопичувальних пенсій, - ред.) потрібен розвиток певних інструментів, звичайно потрібне досить суттєве підняття економіки. Накопичувальна система не може бути запроваджена у момент падіння економіки. Зараз у нас падіння немає. Ми маємо невелике зростання. Тому, це не є перепоною", - повідомив Шамбір.

Водночас, заступник міністра додав, що в Україні слабко розвинений фондовий ринок, а це, безумовно, проблема для впровадження накопичувальної системи.

"Але з іншої сторони, саме впровадження дасть можливість для розвитку фондового ринку. Це питання потрібно розглядати з двох сторін", - зауважив Шамбір.

Він наголосив, що на сьогоднішній день не можна говорити, що Україна зовсім не готова до запровадження накопичувальної пенсійної системи. Адже певні елементи, на яких вона базуватиметься, вже є. Але є і ті, які ще не готові.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні понад 3 млн роботодавців платять ЄСВ

"І перше питання - це підготовка нормативної бази. Є законопроект у Верховній Раді, є законопроект, який готується Комісією з цінних паперів. Вони передбачають два різні підходи. І при підготовці нормативної бази запускати систему, я думаю, що можна буде. Але треба досить серйозно відпрацювати всі питання. Крім того, одним із елементів появи в Україні накопичувальних пенсій ми бачимо запуск професійної пенсійної системи. І відповідний законопроект ми будемо скоро подавати на розгляд Кабінету міністрів. Саме це може бути першим елементом, який дасть можливість потім повноцінно запустити накопичувальну систему", - пояснив Шамбір.

За його словами, професійна пенсійна система означатиме переведення усіх пільгових пенсій на накопичувальну професійну систему.

"Людина, яка працювала у шкідливих умовах, буде виходити на пенсію раніше, але не за рахунок сьогоднішньої, на мій погляд, відсталої системи, коли підприємство відшкодовує пенсію Пенсійному фонду, а за рахунок накопичувальної системи. Адже сьогодні часто підприємству доводиться відшкодовувати пенсію за працівника, який працював там 5-10-20 років тому. Це, безумовно, негативний елемент, тому що це - навантаження на підприємство", - пояснив заступник міністра.

Згідно з ухваленим раніше законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", перерахування страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування запроваджується з 1 січня 2019 року.

Учасниками накопичувальної системи стануть особи, які станом на 1 січня 2019 року підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

Водночас, застраховані особи, яким на 1 січня 2019 року залишилося менше 10 років до досягнення пенсійного віку, мають право прийняти рішення не сплачувати страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування, так само, як і особи, які досягли пенсійного віку, не можуть бути платниками страхових внесків до накопичувального фонду.