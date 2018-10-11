Автор реформы рассказал, что нужно для появления накопительной пенсионной системы

"Конечно, для этого (введения накопительных пенсий, - ред.) нужно развитие определенных инструментов, обычно требуется достаточно существенное поднятие экономики. Накопительная система не может быть введена в момент падения экономики. Сейчас у нас падения нет. У нас небольшой рост. Поэтому, это не является препятствием", - сообщил Шамбир.

В то же время, заместитель министра добавил, что в Украине слабо развит фондовый рынок, а это, безусловно, проблема внедрения накопительной системы.

"Но с другой стороны, именно внедрение даст возможность для развития фондового рынка. Этот вопрос нужно рассматривать с двух сторон", - отметил Шамбир.

Он отметил, что на сегодняшний день нельзя говорить, что Украина совсем не готова к введению накопительной пенсионной системы. Ведь определенные элементы, на которых она будет базироваться, уже есть. Но есть и те, которые еще не готовы.

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"И первый вопрос - это подготовка нормативной базы. Есть законопроект в Верховной Раде, есть законопроект, который готовится Комиссией по ценным бумагам. Они предусматривают два различных подхода. И при подготовке нормативной базы запускать систему, я думаю, что имеет смысл. Но надо достаточно серьезно отработать все вопросы. Кроме того, одним из элементов появления в Украине накопительных пенсий мы видим запуск профессиональной пенсионной системы. И соответствующий законопроект мы будем скоро подавать на рассмотрение Кабинета министров. Именно это может быть первым элементом, который даст возможность потом полноценно запустить накопительную систему", - пояснил Шамбир.

По его словам, профессиональная пенсионная система будет означать перевод всех льготных пенсий на накопительную профессиональную систему.

"Человек, который работал во вредных условиях, будет выходить на пенсию раньше, но не за счет сегодняшней, на мой взгляд, отсталой системы, когда предприятие возмещает пенсию Пенсионному фонду, а за счет накопительной системы. Ведь сегодня часто предприятию приходится возмещать пенсию за работника, который работал там 5-10-20 лет назад. Это, безусловно, негативный элемент, потому что это - нагрузка на предприятие", - пояснил замминистра.

Согласно принятому ранее закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", перечисление страховых взносов в накопительную систему пенсионного страхования вводится с 1 января 2019 года.

Участниками накопительной системы станут лица, которые по состоянию на 1 января 2019 года подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

В то же время, застрахованные лица, которым на 1 января 2019-го осталось менее 10 лет до достижения пенсионного возраста, имеют право принять решение не платить страховые взносы в накопительную систему пенсионного страхования, так же, как и лица, достигшие пенсионного возраста, не могут быть плательщиками страховых взносов в накопительный фонд.