Автор хіта "I Like To Move It" помер на 50-му році життя

У правоохоронних органах повідомили, що тіло музиканта виявили вранці 1 вересня в Майамі-Біч після того, як на пульт чергового служби екстреної допомоги надійшов дзвінок з його будинку.

Поліція не повідомила ніяких інших подробиць, пов’язаних зі смертю Морілло. Там лише уточнили, що на місці події були присутні детективи, а розслідування перебуває на початковій стадії.

Як зазначає NBC, минулого місяця Морілло був затриманий в Майамі за звинуваченням в сексуальному насильстві. Сам інцидент стався в грудні минулого року. Тоді в поліцію звернулася дівчина, яка теж працює діджеєм. Згідно поліцейським звітам, вона після роботи на приватній вечірці на запрошення Морілло вирушила до нього додому. Там, за її словами, він став до неї чіплятися, але отримавши відмову в інтимній близькості запропонував дівчині залишитися на ніч. Вночі, як розповіла дівчина, вона прокинулася оголеною, а Морілло її згвалтував. Сам музикант усі звинувачення заперечував.

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Ерік Морілло народився в колумбійському місті Санта-Марта в 1971 році. Музикою почав займатися в ранньому віці. На початку 1990-х створив музичний проект Reel 2 Real, де крім нього співав Мед Стантман (справжнє ім’я Марк Куоші). Найбільшу популярність колективу приніс танцювальний хіт “I Like To Move It”, що став платиновим в Голландії, золотим — в Британії, Німеччини, Франції та Бельгії.

Морілло був власник лейблу Subliminal Records. За версією відомого танцювального клубу Pacha, розташованого на Ібіці, Морілло зізнавався “Кращим міжнародним діджеєм” 2002 року і “Кращим хаус-діджеєм” в 1999 і 2001 роках. У 2010 році журнал DJ Magazine склав список “Top 100 DJ Poll”, в якому Морілло зайняв 48-е місце.

Нагадаємо, у липні помер композитор Енніо Морріконе.