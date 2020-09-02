Автор хіта "I Like To Move It" помер на 50-му році життя

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 138277 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 94655 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 90844 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 99170 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 119827 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 134892 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 218875 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 215644 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186209 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175832 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
1м/с
94%
Популярнi новини

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 97523 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 42733 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 39663 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 142503 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 37115 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 138320 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 143055 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 272976 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 297470 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 380682 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 37469 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 26497 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 40000 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 43059 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 124638 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Автор хіта "I Like To Move It" помер на 50-му році життя

Київ • УНН

 • 41459 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. У США помер американо-колумбійський діджей, продюсер і музикант Ерік Морілло, який написав композицію "I Like To Move It". Про це повідомляє NBC Miami з посиланням на поліцію, передає УНН.

Автор хіта "I Like To Move It" помер на 50-му році життя

У правоохоронних органах повідомили, що тіло музиканта виявили вранці 1 вересня в Майамі-Біч після того, як на пульт чергового служби екстреної допомоги надійшов дзвінок з його будинку.

Поліція не повідомила ніяких інших подробиць, пов’язаних зі смертю Морілло. Там лише уточнили, що на місці події були присутні детективи, а розслідування перебуває на початковій стадії.

Як зазначає NBC, минулого місяця Морілло був затриманий в Майамі за звинуваченням в сексуальному насильстві. Сам інцидент стався в грудні минулого року. Тоді в поліцію звернулася дівчина, яка теж працює діджеєм. Згідно поліцейським звітам, вона після роботи на приватній вечірці на запрошення Морілло вирушила до нього додому. Там, за її словами, він став до неї чіплятися, але отримавши відмову в інтимній близькості запропонував дівчині залишитися на ніч. Вночі, як розповіла дівчина, вона прокинулася оголеною, а Морілло її згвалтував. Сам музикант усі звинувачення заперечував.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В США засудили серійного вбивцю та ґвалтівника, який протягом десятиліть вів подвійне життя

Ерік Морілло народився в колумбійському місті Санта-Марта в 1971 році. Музикою почав займатися в ранньому віці. На початку 1990-х створив музичний проект Reel 2 Real, де крім нього співав Мед Стантман (справжнє ім’я Марк Куоші). Найбільшу популярність колективу приніс танцювальний хіт “I Like To Move It”, що став платиновим в Голландії, золотим — в Британії, Німеччини, Франції та Бельгії.

Морілло був власник лейблу Subliminal Records. За версією відомого танцювального клубу Pacha, розташованого на Ібіці, Морілло зізнавався “Кращим міжнародним діджеєм” 2002 року і “Кращим хаус-діджеєм” в 1999 і 2001 роках. У 2010 році журнал DJ Magazine склав список “Top 100 DJ Poll”, в якому Морілло зайняв 48-е місце.

Нагадаємо, у липні помер композитор Енніо Морріконе.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КультураНовини Світу
Brent
$63.63
Bitcoin
$79,502.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,190.39
Ethereum
$1,518.65