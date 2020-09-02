Автор хита "I Like To Move It" скончался на 50-м году жизни

В правоохранительных органах сообщили, что тело музыканта обнаружили утром 1 сентября в Майами-Бич после того, как на пульт дежурного службы экстренной помощи поступил звонок из его дома.

Полиция не сообщила никаких других подробностей, связанных со смертью Морилло. Там лишь уточнили, что на месте происшествия присутствовали детективы, а расследование находится на начальной стадии.

Как отмечает NBC, в прошлом месяце Морилл был задержан в Майами по обвинению в сексуальном насилии. Сам инцидент произошел в декабре прошлого года. Тогда в полицию обратилась девушка, которая тоже работает диджеем. Согласно полицейским отчетам, она после работы на частной вечеринке по приглашению Морилло отправилась к нему домой. Там, по ее словам, он стал к ней приставать, но получив отказ в интимной близости предложил девушке остаться на ночь. Ночью, как рассказала девушка, она проснулась обнаженной, а Морилло ее изнасиловал. Сам музыкант все обвинения отрицал.

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Эрик Морилло родился в колумбийском городе Санта-Марта в 1971 году. Музыкой начал заниматься в раннем возрасте. В начале 1990-х создал музыкальный проект Reel 2 Real, где кроме него пел Мед Стантман (настоящее имя Марк Куоши). Наибольшую популярность коллектива принес танцевальный хит “I Like To Move It”, ставший платиновым в Голландии, золотым — в Британии, Германии, Франции и Бельгии.

Морилло был владельцем лейбла Subliminal Records. По версии известного танцевального клуба Pacha, расположенного на Ибице, Морилло признавался “Лучшим международным диджеем” 2002 года и “Лучшим хаус-диджеем” в 1999 и 2001 годах. В 2010 году журнал DJ Magazine составил список “Top 100 DJ Poll”, в котором Морилл занял сорок восьмой место.

Напомним, в июле умер композитор Эннио Морриконе.