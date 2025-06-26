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Автобус зі студентами зірвався в річку у Великій Британії: десятки постраждалих, двоє - у важкому стані

Київ • УНН

 • 850 перегляди

У Великій Британії шкільний автобус із коледжу Бартон-Певеріл злетів з дороги та впав у річку в Істлі, травмувавши 20 підлітків 16-18 років. Двоє госпіталізованих перебувають у важкому, але стабільному стані. Водій заявив про відмову гальм, компанія-власник розпочала розслідування.

Автобус зі студентами зірвався в річку у Великій Британії: десятки постраждалих, двоє - у важкому стані

Двоє людей перебувають у важкому стані та майже 20 підлітків зазнали травм, після того, як у Великій Британії шкільний автобус із коледжу Бартон-Певеріл зірвався з дороги в річку. За словами водія, причиною могла стати технічна несправність. Про це пише УНН із посиланням на DailyMail.

Деталі

Як вказано, двоповерховий автобус, що перевозив студентів коледжу Бартон-Певеріл, злетів з дороги та впав у річку в місті Істлі (графство Гемпшир, Велика Британія). Внаслідок аварії травмовано щонайменше 20 осіб, серед них - підлітки віком 16–18 років. П'ятеро постраждалих були госпіталізовані, зокрема водій. Двоє з них перебувають у важкому, але стабільному стані.

"Водій сказав, що гальма не працювали, акселератор заклинило, і він робив усе можливе, щоб уникнути машин, коли їхав дорогою", - розповіла місцева жителька Келлі Вест BBC.

На кадрах із місця видно, як автобус знесло з проїжджої частини. Служби екстреної допомоги оперативно прибули на місце, серед них були й водолази. Людей виводили з салону за допомогою нош.

"Це, мабуть, було жахливо. Я щиро співчуваю дітям і водієві, які пережили страшний досвід", - заявив інспектор поліції Гемпширу Енді Тестер.

За його словами, деякі пасажири вибралися самі, інші були заблоковані у салоні.

"Ми провели сортування поранених, оцінили їхній стан і впевнилися, що всі евакуйовані", - додав Тестер.

Попри серйозність аварії, на щастя, загиблих немає. За попередніми оцінками, автобус зупинився в мілководній частині річки, що, ймовірно, врятувало життя пасажирів.

Компанія Bluestar, власник автобуса, заявила про початок власного розслідування.

"Ми співчуваємо всім причетним і бажаємо постраждалим швидкого одужання", - зазначив генеральний менеджер Річард Тайлдслі.

"Це стане частиною нашого розслідування. Ми плануємо відновити рух на цій ділянці дороги протягом 12 годин", — додав інспектор Тестер.

Коледж Бартон-Певеріл підтвердив, що всі пасажири автобуса - його студенти. Для батьків організували кризовий центр у Бішопстоку, де надається актуальна інформація.

У Китаї обвалився міст, внаслідок чого водій вантажівки залишився висіти над порожнечею24.06.25, 21:46 • 11250 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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