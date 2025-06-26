Автобус со студентами сорвался в реку в Великобритании: десятки пострадавших, двое - в тяжелом состоянии

Два человека находятся в тяжелом состоянии и почти 20 подростков получили травмы после того, как в Великобритании школьный автобус из колледжа Бартон-Певерил сорвался с дороги в реку. По словам водителя, причиной могла стать техническая неисправность. Об этом пишет УНН со ссылкой на DailyMail.

Детали

Как указано, двухэтажный автобус, перевозивший студентов колледжа Бартон-Певерил, слетел с дороги и упал в реку в городе Истли (графство Гэмпшир, Великобритания). В результате аварии травмированы по меньшей мере 20 человек, среди них - подростки в возрасте 16–18 лет. Пятеро пострадавших были госпитализированы, в том числе водитель. Двое из них находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

"Водитель сказал, что тормоза не работали, акселератор заклинило, и он делал все возможное, чтобы избежать машин, когда ехал по дороге", - рассказала местная жительница Келли Вест BBC.

На кадрах с места видно, как автобус снесло с проезжей части. Службы экстренной помощи оперативно прибыли на место, среди них были и водолазы. Людей выводили из салона с помощью носилок.

"Это, наверное, было ужасно. Я искренне сочувствую детям и водителю, которые пережили страшный опыт", - заявил инспектор полиции Гэмпшира Энди Тестер.

По его словам, некоторые пассажиры выбрались сами, другие были заблокированы в салоне.

"Мы провели сортировку раненых, оценили их состояние и убедились, что все эвакуированы", - добавил Тестер.

Несмотря на серьезность аварии, к счастью, погибших нет. По предварительным оценкам, автобус остановился в мелководной части реки, что, вероятно, спасло жизни пассажиров.

Компания Bluestar, владелец автобуса, заявила о начале собственного расследования.

"Мы сочувствуем всем причастным и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - отметил генеральный менеджер Ричард Тайлдсли.

"Это станет частью нашего расследования. Мы планируем возобновить движение на этом участке дороги в течение 12 часов", — добавил инспектор Тестер.

Колледж Бартон-Певерил подтвердил, что все пассажиры автобуса - его студенты. Для родителей организовали кризисный центр в Бишопстоке, где предоставляется актуальная информация.

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