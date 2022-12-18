Австрія засудила Голодомор 1932-33 років як «жахливий злочин»
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Парламент Австрії ухвалив резолюцію “Про запобігання голоду та дефіциту як зброї війни проти цивільного населення”, у якій засудили Голодомор 1932-33 років як “жахливий злочин”.
Про це йдеться на австрійському парламентському сайті, пише УНН.
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У проєкті резолюції Голодомор 90-х рр. як “жорстокий голод, спровокований Радянським Союзом у 1932-33 роках проти мирного населення, особливо на території України, що за різними підрахунками спричинив від 3,5 до 7 мільйонів смертей”.
“У той час цей жахливий злочин був здебільшого проігнорований світовою громадською думкою”, — йдеться у тексті.
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Нагадаємо
14 грудня 2022, сенат Чехії за прикладом парламентів інших країн визнав Голодомор в Україні між 1932 та 1933 роками геноцидом, викликаним сталінським режимом.
Голод в Україні був визнаний актом геноциду США, Польщею, Угорщиною, країнами Балтії та іншими.
Геноцид — це навмисне та систематичне знищення національної, етнічної, релігійної чи культурної групи. Це злочин згідно з міжнародним правом.