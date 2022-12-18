Австрия осудила Голодомор 1932-33 годов как «ужасное преступление»
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Парламент Австрии принял резолюцию “О предотвращении голода и дефицита как оружия войны против гражданского населения”, в которой осудили Голодомор 1932-33 годов как “ужасное преступление”.
Об этом говорится на австрийском парламентском сайте, пишет УНН.
Детали
В проекте резолюции Голодомор 90-х гг. как “жестокий голод, спровоцированный Советским Союзом в 1932-33 годах против мирного населения, особенно на территории Украины, что по разным подсчетам повлек за собой от 3,5 до 7 миллионов смертей”.
“В то время это ужасное преступление было в основном проигнорировано мировым общественным мнением”, — говорится в тексте.
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Напомним
14 декабря 2022 года, сенат Чехии по примеру парламентов других стран признал Голодомор в Украине между 1932 и 1933 годами геноцидом, вызванным сталинским режимом.
Голод в Украине был признан актом геноцида США, Польшей, Венгрией, странами Балтии и другими.
Геноцид — это умышленное и систематическое уничтожение национальной, этнической, религиозной или культурной группы. Это преступление согласно международному праву.