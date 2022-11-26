Австрія виділить 3,8 млн євро на ініціативу "Зерно з України"

Цитата

«Використання голоду як зброъ не має місця в цьому світі і не повинно бути прийняте. Тому необхідні солідарність та багатосторонні контрнаступи, такі як проект «Зерно з України», до якого Австрія внесе загалом 3,8 мільйона євро», - сказав Шалленберг.

Доповнення

Україна запустила ініціативу Grain from Ukraine, у рамках якої до кінця наступної весни планує відправити щонайменше 60 суден з українським продовольством до найбідніших країн Африки.

Польща планує виділити 20 млн дол. на програму "Зерно із України".



Франція та Бельгія виділять 16 млн євро на програму "Зерно з України".