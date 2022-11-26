Австрія виділить 3,8 млн євро на ініціативу "Зерно з України"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Австрія виділить 3,8 мільйона євро, щоб Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй (ВПП) могла постачати українське зерно найбіднішим верствам населення світу. Про це повідомив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, передає УНН з посиланням на МЗС Австрії.
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«Використання голоду як зброъ не має місця в цьому світі і не повинно бути прийняте. Тому необхідні солідарність та багатосторонні контрнаступи, такі як проект «Зерно з України», до якого Австрія внесе загалом 3,8 мільйона євро», - сказав Шалленберг.
Доповнення
Україна запустила ініціативу Grain from Ukraine, у рамках якої до кінця наступної весни планує відправити щонайменше 60 суден з українським продовольством до найбідніших країн Африки.
Польща планує виділити 20 млн дол. на програму "Зерно із України".
Франція та Бельгія виділять 16 млн євро на програму "Зерно з України".