Австрия выделит 3,8 млн евро на инициативу "Зерно с Украины"

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«Использование голода в качестве оружия не имеет места в этом мире и не должно быть принято. Поэтому необходимы солидарность и многосторонние контрнаступления, такие как проект «Зерно из Украины», в который Австрия внесет в общей сложности 3,8 миллиона евро», - сказал Шалленберг.

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Украина запустила инициативу Grain from Ukraine, в рамках которой до конца следующей весны планирует отправить минимум 60 судов с украинским продовольствием в беднейшие страны Африки.

Польша планирует выделить 20 млн дол. на программу "Зерно из Украины".



Франция и Бельгия выделят 16 млн евро на программу "Зерно из Украины".