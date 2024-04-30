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Австрійська OMV ініціювала арбітраж проти "Газпрому"

Австрійська OMV ініціювала арбітраж проти "Газпрому"

Київ • УНН

 • 24101 перегляди

OMV ініціює арбітражний розгляд проти "Газпрому".

Очільник австрійської нафтогазової та хімічної компанії OMV Альфред Штерн заявив, що компанія ініціювала арбітражний розгляд проти "Газпрому", повідомляє tagesschau, пише УНН.

Деталі

Австрійська нафтогазова і хімічна компанія OMV ініціювала арбітражний розгляд проти "Газпрому" у зв'язку з участю в російському газовому родовищі, повідомив глава OMV австрійському інформаційному агентству APA. Йдеться про "збереження договірних прав OMV".

Частково державна компанія, що базується у Відні, як зазначено, володіє майже 25-відсотковою часткою в західно-сибірському Південно-Російському газовому родовищі, але її експропріювала росія. OMV ініціювала кілька арбітражних розглядів, сказав Штерн.

"Газпром", своєю чергою, як зазначено, хоче цього не допустити. Згідно з документами російського суду, державний газовий гігант також подав позов проти OMV та інших постачальників енергії, таких як CEZ і словацька ZSE.

Австрія розчистила шлях для нарощування газопостачання із Заходу: націлена на зменшення залежності від російського газу06.03.2024, 16:03 • 24901 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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