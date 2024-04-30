Австрійська OMV ініціювала арбітраж проти "Газпрому"
Київ • УНН
OMV ініціює арбітражний розгляд проти "Газпрому".
Очільник австрійської нафтогазової та хімічної компанії OMV Альфред Штерн заявив, що компанія ініціювала арбітражний розгляд проти "Газпрому", повідомляє tagesschau, пише УНН.
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Австрійська нафтогазова і хімічна компанія OMV ініціювала арбітражний розгляд проти "Газпрому" у зв'язку з участю в російському газовому родовищі, повідомив глава OMV австрійському інформаційному агентству APA. Йдеться про "збереження договірних прав OMV".
Частково державна компанія, що базується у Відні, як зазначено, володіє майже 25-відсотковою часткою в західно-сибірському Південно-Російському газовому родовищі, але її експропріювала росія. OMV ініціювала кілька арбітражних розглядів, сказав Штерн.
"Газпром", своєю чергою, як зазначено, хоче цього не допустити. Згідно з документами російського суду, державний газовий гігант також подав позов проти OMV та інших постачальників енергії, таких як CEZ і словацька ZSE.
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