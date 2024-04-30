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Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
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Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
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Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Австрийская OMV инициировала арбитраж против "Газпрома"
OMV инициирует арбитражное разбирательство против "Газпрома".
Украинские БпЛА поразили более 630 военных объектов рф за две недели - Федоров
За последние две недели украинские беспилотники поразили 105 российских грузовиков, 68 пушек, 29 бронемашин и более 355 других российских военных целей.
Донецкая область: армия рф сосредоточила огонь на 4 населенных пунктах
Один человек погиб и двое получили ранения в Донецкой области, зафиксировано 1777 российских обстрелов.
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Депутат Винницкого областного совета Геннадий Мазур получил подарок на четыре миллиона гривен от своего сына, несмотря на скромную декларацию, что вызывает вопросы о происхождении денег.
Воздушная тревога распространилась на часть Украины, в ВС ВСУ предупреждали об угрозе баллистики
На части территории Украины объявлена воздушная тревога с предупреждением об угрозе баллистических ракет с северо-востока, а жителей призывают укрыться в укрытиях.
В Киеве состоялась презентация спецвыпуска журнала "Локальная история", посвященного поэту Василию Стусу
В Киеве презентовали специальный выпуск журнала "Локальная история", посвященный поэту Василию Стусу, который содержит воспоминания и интервью с его семьей и исследователями.
Зеленский со Столтенбергом встретились с офицерами, которые проходят курсы образования по стандартам НАТО
Зеленский и Столтенберг встретились с офицерами, которые проходят учебные курсы НАТО, обсудив усиление противовоздушной обороны и членство Украины в НАТО.
На Киевщине пресечена попытка незаконной продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для военных
Семь автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для украинских военных, были изъяты после того, как местный житель попытался незаконно продать их без уплаты налогов в Бучанском районе Киевской области.
Макрон стремится углубить отношения с Си Цзиньпином, апеллируя к нему призвать путина прекратить войну в Украине - Bloomberg
Макрон стремится углубить свою личную связь с главой Китая Си Цзиньпином.
Атака рф на Одессу: пятеро раненых в тяжелом состоянии
Пять человек находятся в крайне тяжелом состоянии в результате российской атаки на Одессу ракетой «Искандер» с кассетными боеприпасами, которая, по мнению следователей, была намеренно предназначена для того, чтобы вызвать максимальное количество жертв среди гражданского населения.