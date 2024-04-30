Австрийская OMV инициировала арбитраж против "Газпрома"

Глава австрийской нефтегазовой и химической компании OMV Альфред Штерн заявил, что компания инициирует арбитражное разбирательство против "Газпрома", сообщает tagesschau, пишет УНН.

Детали

Австрийская нефтегазовая и химическая компания OMV инициировала арбитражное разбирательство против "Газпрома" в связи с участием в российском газовом месторождении, сообщил глава OMV австрийскому информационному агентству APA. Речь идет о "сохранении договорных прав OMV".

Частично государственная компания, базирующаяся в Вене, как указано, владеет почти 25-процентной долей в западно-сибирском Южно-Русском газовом месторождении, но была экспроприирована россией. OMV инициировала несколько арбитражных разбирательств, сказал Штерн.

"Газпром", в свою очередь, как указано, хочет этого не допустить. Согласно документам российского суда, государственный газовый гигант также подал иск против OMV и других поставщиков энергии, таких как CEZ и словацкая ZSE.

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