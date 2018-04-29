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Австралійські військові не будуть стежити за інтернет-користувачами країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп спростувала повідомлення місцевих ЗМІ про плани уряду законодавчо розширити повноваження Управління радіотехнічної оборони (Australian Signals Directorate), щоб дозволити його співробітникам вести стеження за інтернет-користувачами у власній країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Sunday Telegraph.

Австралійські військові не будуть стежити за інтернет-користувачами країни

Як повідомила в неділю з посиланням на інформовані джерела газета, пропозиція розширити повноваження Управління радіотехнічної оборони обговорювали у лютому секретар (перший заступник) міністерства імміграції та охорони кордонів Майк Пеццулло і секретар міністерства оборони Ґрег Моріарті, які навіть обмінялися листами із цього приводу. За даними видання, високопоставлений представник цивільного відомства закликав колегу з військового відомства підтримати пропозицію “дозволити співробітникам Управління активно протистояти і таємно ліквідувати кіберзагрози, джерела яких знаходяться в Австралії”. У даний час правом стежити за австралійськими користувачами інтернету наділені співробітники федеральної поліції і Австралійської служби безпеки і розвідки (Australian Security Intelligence Organisation), однак вони можуть це робити лише з санкції судді.

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“В уряду немає планів розширювати повноваження Управління радіотехнічної оборони”, — повідомила глава МЗС країни в недільному інтерв’ю Дев’ятому телеканалу. “Немає ніяких дірок у системі нашої безпеки, які слід ліквідувати, — підкреслила Бішоп. — У нас уже діють закони, що дозволяють вирішувати дані проблеми і при цьому охороняти право громадян на інформаційну конфіденційність”.

У цьому контексті слід пригадати, що американський технічний фахівець і спецагент, колишній співробітник ЦРУ і АНБ США Едвард Сноуден розкрив інформацію щодо програми PRISM, яка включає в себе масове стеження за переговорами американців та іноземних громадян за допомогою телефону та мережі інтернет. За його твердженням, PRISM дозволяє Агентству переглядати електронну пошту, прослуховувати голосові і відеочати, дивитися фотографії, відео, відстежувати файли, дізнаватися інші подробиці з соціальних мереж. У програмі PRISM беруть участь Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple і Paltalk.

Система стеження дозволяє зводити дані про телефонні дзвінки в єдину схему з інформацією з відкритих, комерційних та інших джерел, а також інформацією страхових ідентифікаторів, банківських кодів, профілів у Facebook, пасажирських списків на транспорті, списків виборчих дільниць тощо. Таким чином формуються метадані особи. З початку передбачалося, що систему будуть використовувати щодо громадян іноземних держав. Однак під програму збору інформації потрапляли і пересічні американці.

Нагадаємо, операційна система Windows 10 може запам’ятовувати усі слова, які користувачі набирають на клавіатурі, в тому числі і сенсорній. Вона робить це автоматично і передає всі дані на сервера Microsoft.

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