Австралійські військові не будуть стежити за інтернет-користувачами країни
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп спростувала повідомлення місцевих ЗМІ про плани уряду законодавчо розширити повноваження Управління радіотехнічної оборони (Australian Signals Directorate), щоб дозволити його співробітникам вести стеження за інтернет-користувачами у власній країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Sunday Telegraph.
Як повідомила в неділю з посиланням на інформовані джерела газета, пропозиція розширити повноваження Управління радіотехнічної оборони обговорювали у лютому секретар (перший заступник) міністерства імміграції та охорони кордонів Майк Пеццулло і секретар міністерства оборони Ґрег Моріарті, які навіть обмінялися листами із цього приводу. За даними видання, високопоставлений представник цивільного відомства закликав колегу з військового відомства підтримати пропозицію “дозволити співробітникам Управління активно протистояти і таємно ліквідувати кіберзагрози, джерела яких знаходяться в Австралії”. У даний час правом стежити за австралійськими користувачами інтернету наділені співробітники федеральної поліції і Австралійської служби безпеки і розвідки (Australian Security Intelligence Organisation), однак вони можуть це робити лише з санкції судді.
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“В уряду немає планів розширювати повноваження Управління радіотехнічної оборони”, — повідомила глава МЗС країни в недільному інтерв’ю Дев’ятому телеканалу. “Немає ніяких дірок у системі нашої безпеки, які слід ліквідувати, — підкреслила Бішоп. — У нас уже діють закони, що дозволяють вирішувати дані проблеми і при цьому охороняти право громадян на інформаційну конфіденційність”.
У цьому контексті слід пригадати, що американський технічний фахівець і спецагент, колишній співробітник ЦРУ і АНБ США Едвард Сноуден розкрив інформацію щодо програми PRISM, яка включає в себе масове стеження за переговорами американців та іноземних громадян за допомогою телефону та мережі інтернет. За його твердженням, PRISM дозволяє Агентству переглядати електронну пошту, прослуховувати голосові і відеочати, дивитися фотографії, відео, відстежувати файли, дізнаватися інші подробиці з соціальних мереж. У програмі PRISM беруть участь Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple і Paltalk.
Система стеження дозволяє зводити дані про телефонні дзвінки в єдину схему з інформацією з відкритих, комерційних та інших джерел, а також інформацією страхових ідентифікаторів, банківських кодів, профілів у Facebook, пасажирських списків на транспорті, списків виборчих дільниць тощо. Таким чином формуються метадані особи. З початку передбачалося, що систему будуть використовувати щодо громадян іноземних держав. Однак під програму збору інформації потрапляли і пересічні американці.
Нагадаємо, операційна система Windows 10 може запам’ятовувати усі слова, які користувачі набирають на клавіатурі, в тому числі і сенсорній. Вона робить це автоматично і передає всі дані на сервера Microsoft.