Австралийские военные не будут следить за интернет-пользователями страны

Как сообщила в воскресенье со ссылкой на информированные источники газета, предложение расширить полномочия Управления радиотехнической обороны обсуждали в феврале секретарь (первый заместитель) министерства иммиграции и охраны границ Майк Пеццулло и секретарь министерства обороны Грег Мориарти, которые даже обменялись письмами по этому поводу. По данным издания, высокопоставленный представитель гражданского ведомства призвал коллегу из военного ведомства поддержать предложение “разрешить сотрудникам Управления активно противостоять и тайно ликвидировать киберугрозы, источники которых находятся в Австралии”. В настоящее время правом следить за австралийскими пользователями интернета наделены сотрудники федеральной полиции и Австралийской службы безопасности и разведки (Australian Security Intelligence Organisation), однако они могут это делать только с санкции судьи.

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“У правительства нет планов расширять полномочия Управления радиотехнической обороны”, — сообщила глава МИД страны в воскресном интервью Девятому телеканалу. “Нет никаких дыр в системе нашей безопасности, которые следует ликвидировать, — подчеркнула Бишоп. — У нас уже действуют законы, позволяющие решать данные проблемы и при этом охранять право граждан на информационную конфиденциальность”.

В этом контексте следует вспомнить, что американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Сноуден раскрыл информацию о программе PRISM, которая включает в себя массовое наблюдение за переговорами американцев и иностранных граждан по телефону и интернету. По его утверждению, PRISM позволяет Агентству просматривать электронную почту, прослушивать голосовые и видеочаты, смотреть фотографии, видео, отслеживать файлы, узнавать другие подробности из социальных сетей. В программе PRISM участвуют Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple и Paltalk.

Система слежения позволяет сводить данные о телефонных звонках в единую схему информации из открытых, коммерческих и других источников, а также информации страховых идентификаторов, банковских кодов, профилей в Facebook, пассажирских списков на транспорте, списков избирательных участков и тому подобное. Таким образом формируются метаданные лица. С начала предполагалось, что система будут использовать в отношении граждан иностранных государств. Однако под программу сбора информации попадали и рядовые американцы.

Напомним, операционная система Windows 10 может запоминать все слова, которые пользователи набирают на клавиатуре, в том числе и сенсорной. Она делает это автоматически и передает все данные на сервера Microsoft.