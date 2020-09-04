Австралія продовжила санкції проти РФ на три роки - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Австралія продовжила санкції проти Російської Федерації на наступні три роки або до виконання РФ зобов’язань за Мінськими угодами. Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Гарна новина прийшла до нас з Австралії. Австралія продовжила санкції проти Російської Федерації на наступні три роки або до виконання Росією своїх зобов’язань за Мінськими угодами. Про це ми отримали офіційну комунікацію від Австралії, її рішенням є остаточним. Австралія оновила санкційний список, і сьогодні він налічує 37 компаній та 101 особу", - зазначив він.
Нагадаємо, шість європейських країн підтримали рішення Ради ЄС про продовження санкцій проти Росії по Криму.