Австралія продовжила санкції проти РФ на три роки - Кулеба

"Гарна новина прийшла до нас з Австралії. Австралія продовжила санкції проти Російської Федерації на наступні три роки або до виконання Росією своїх зобов’язань за Мінськими угодами. Про це ми отримали офіційну комунікацію від Австралії, її рішенням є остаточним. Австралія оновила санкційний список, і сьогодні він налічує 37 компаній та 101 особу", - зазначив він.

Нагадаємо, шість європейських країн підтримали рішення Ради ЄС про продовження санкцій проти Росії по Криму.